"Mormon Wives" eskaliert: Taylor teilt gegen Whitney aus

Zwischen den Darstellerinnen der Realityshow "Secret Lives of Mormon Wives" brodelt es gewaltig. Nachdem Taylor Frankie Paul (32) ihrer Kollegin Whitney Leavitt auf Instagram entfolgt ist, entfolgte Whitney ihr ebenfalls – doch Taylor ließ das nicht auf sich sitzen. In einem öffentlichen Kommentar unter einem Post, der das gegenseitige Entfolgen thematisierte, schrieb die 32-Jährige: "Gut. Da sie zum 100. Mal 'geht', werde ich ihr meine letzten Worte widmen. Ich habe sie seit dem Krankenhaus-Video verteidigt, ich wette, sie erinnert sich nicht mal daran. In der Show habe ich ihr mehrmals gegen die gesamte Besetzung den Rücken gestärkt." Sie fügte hinzu: "Seien wir ehrlich, sie wartet seit dem ersten Tag auf meinen Untergang, und den wird sie immer noch nicht erleben, denn sie könnte alles haben und hat sich trotzdem entschieden, mir nicht die Hand zu reichen. Tschüss Whit, wir sehen uns Mitte der Saison, wenn du zurückkommst."

Dabei blieb es aber nicht. Nur wenige Stunden nach dem Posting über Whitney drückten auch noch weitere Kolleginnen den Unfollow-Button: Laut Screenshots, die auf dem Instagram-Account @themormonwivesreport geteilt wurden, sind auch Miranda Hope und Layla Taylor Taylor Frankie Paul entfolgt. Miranda meldete sich daraufhin in den Kommentaren zu Wort und stellte klar: "Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, warum mir überhaupt jemand entfolgt ist. Ich bin weiter gefolgt, bis ich entschied, dass es keinen Sinn macht, in etwas Einseitiges zu investieren." Whitney selbst hatte im Mai angekündigt, die Show zu verlassen, um andere Möglichkeiten zu verfolgen. Sie hatte zuletzt an der 34. Staffel von "Dancing With the Stars" teilgenommen und stand außerdem beim Musical "Chicago" am Broadway auf der Bühne.

Taylors Verhältnis zum "Secret Lives of Mormon Wives"-Franchise ist seit Monaten angespannt. Mitte März wurde die Produktion von Staffel fünf unterbrochen, nachdem ein Video eines häuslichen Gewaltvorfalls zwischen ihr und ihrem Ex Dakota Mortensen (33) aufgetaucht war. Der Vorfall hatte außerdem dazu geführt, dass Taylors geplante Staffel der Sendung "The Bachelorette" auf unbestimmte Zeit auf Eis gelegt wurde. Wie E! News erfuhr, wird sie in Staffel fünf nur in begrenztem Umfang zu sehen sein – etwa in Intros und kurzen Aufnahmen für den Vorspann. Taylor selbst erklärte in einer Reihe von Videos auf Instagram, dass sie zuletzt freiwillig einen Aufenthalt in einer Reha-Einrichtung absolviert habe: "Ich wusste, dass ich an einem Punkt war, an dem ich einen Schritt zurücktreten und sagen musste: 'Okay, wir brauchen einen Neustart.' Nummer eins war einfach ein Reset für meine mentale Gesundheit." Die Mutter von drei Kindern betonte, dass diese Entscheidung allein ihre eigene gewesen sei.

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Getty Images Der Cast von "The Secret Lives of Mormon Wives" im Mai 2025

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Imago Taylor Frankie Paul in einem rosa Randi-Rahm-Couture-Kleid bei den 98. Academy Awards in Hollywood

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Imago Realitystar Taylor Frankie Paul in Sherman Oaks, Kalifornien, im März 2026

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