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Taylor Frankie Paul
Taylor Frankie Paul wehrt sich gegen den Freund ihres Ex

Taylor Frankie Paul wehrt sich gegen den Freund ihres Ex

- Linn Dubbel
Lesezeit: 1 min
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Taylor Frankie Paul (32) hat vor Gericht einen wichtigen Sieg errungen. Die Social-Media-Bekanntheit hatte eine einstweilige Verfügung gegen Cru Eaton beantragt – und bekommt nun Recht. Wie TMZ berichtet, sichtete das Netzportal entsprechende Gerichtsunterlagen, die belegen, dass die Verfügung tatsächlich gewährt wurde. Bei Cru handelt es sich um einen Freund von Taylors Ex-Partner Dakota Mortensen (33). Die Influencerin wirft ihm vor, sie verfolgt und belästigt zu haben.

Laut der richterlichen Anordnung muss Cru künftig Abstand von Taylor halten und darf keinerlei Kontakt zu ihr aufnehmen. Die Verfügung gilt für einen Zeitraum von drei Jahren. Vorausgegangen war ein Vorfall, bei dem Cru ein Video auf TikTok gepostet hatte, das Taylor weinend während eines heftigen Streits mit Dakota zeigte. Dieser Schritt war der Auslöser für Taylors rechtliche Schritte gegen ihn.

Taylor ist vor allem als Reality-TV-Gesicht bekannt und hat in der Vergangenheit immer wieder für Skandale gesorgt. Die einstweilige Verfügung gegen Cru ist nicht das einzige rechtliche Thema, das ihr aktuell Sorgenfalten bereiten dürfte. Sie muss sich ebenfalls in einem harten Sorgerechtsstreit mit ihrem Ex-Mann Tate Paul verantworten. Kürzlich wurde sie dazu verdonnert, sich regelmäßigen Alkohol- und Drogentests zu stellen.

Taylor Frankie Paul bei einer Anhörung zu Schutzanordnungen in Salt Lake City am 30. April 2026
Getty Images
Taylor Frankie Paul bei einer Anhörung zu Schutzanordnungen in Salt Lake City am 30. April 2026
Dakota Mortensen bei einer Anhörung zu Schutzanordnungen zwischen Taylor Frankie Paul und Mortensen im Third District Courthouse, Salt Lake City
Getty Images
Dakota Mortensen bei einer Anhörung zu Schutzanordnungen zwischen Taylor Frankie Paul und Mortensen im Third District Courthouse, Salt Lake City
Taylor Frankie Paul, März 2026
Imago
Taylor Frankie Paul, März 2026
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