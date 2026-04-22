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Taylor Frankie Paul
Drama um Taylor Paul: "Mormon Wives"-Dreh wird fortgesetzt

Drama um Taylor Paul: "Mormon Wives"-Dreh wird fortgesetzt

- Nele Zuber
Lesezeit: 2 min

Bei der Hulu-Realityshow "The Secret Lives of Mormon Wives" stehen die Zeichen wieder auf Normalbetrieb: Wie nun bekannt wurde, sollen die Dreharbeiten zur fünften Staffel in Kürze wieder aufgenommen werden – möglicherweise sogar noch diese Woche. Hulu bestätigte die Wiederaufnahme der Produktion dem Branchenmagazin Deadline gegenüber, nachdem die Filmarbeiten vor gut einem Monat aufgrund von Vorwürfen häuslicher Gewalt gegen Darstellerin Taylor Frankie Paul (31) und ihren Ex-Partner Dakota Mortensen (33) pausiert worden waren. Wie das Nachrichtenportal TMZ berichtet, stehen Cast und Produktionsteam geschlossen hinter Taylor und unterstützen ihre Rückkehr, wann immer sie dazu bereit sei.

Wie das Nachrichtenportal weiter berichtet, liegt Taylors Priorität Insidern zufolge derzeit bei ihrer Familie und ihren Kindern. Sie habe nicht vor, sich komplett von der Show zu verabschieden, werde allerdings erst zu einem späteren Zeitpunkt vor der Kamera zurückkehren. Die Staatsanwaltschaft hatte zuletzt entschieden, die Darstellerin nicht wegen der erhobenen Anschuldigungen zu verfolgen – sie wurde damit von allen Vorwürfen freigesprochen. Abseits des Dramas rund um Taylor gibt es weitere Bewegungen im Cast: Jessi Drapers Ehemann Jordan Ngatikaura hat die Scheidung eingereicht, was für zusätzliche Turbulenzen im Umfeld der Show sorgt.

Neben Taylor und Jessi gehören zum Cast der Show unter anderem Jen Affleck, Layla Taylor, Mayci Neeley, Mikayla Matthews, Miranda Hope und Whitney Leavitt. Demi Engemann, die von Beginn an dabei war, spielt nach ihrer Weigerung, an vielen Drehs und den Sit-down-Interviews teilzunehmen, seit der vierten Staffel nur noch eine wiederkehrende Nebenrolle. Als die Produktion Mitte März eingestellt wurde, sorgten neben der laufenden Polizeiermittlung auch Insiderberichte für Aufsehen: Eine Quelle hatte vor einigen Wochen gegenüber People erklärt, dass die Kolleginnen "ehrlich gesagt Angst haben, mit Taylor zu drehen" und sie "als großes Risiko" ansehen würden.

Der Cast von "The Secret Lives of Mormon Wives" im Mai 2025
Getty Images
Der Cast von "The Secret Lives of Mormon Wives" im Mai 2025
Taylor Frankie Paul, März 2026
Imago
Taylor Frankie Paul, März 2026
Taylor Frankie Paul mit ihren Kindern, Oktober 2025
Instagram / taylorfrankiepaul
Taylor Frankie Paul mit ihren Kindern, Oktober 2025
Was denkt ihr: Ist es die richtige Entscheidung, dass Taylor Frankie Paul demnächst wieder vor der Kamera steht?
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