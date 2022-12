Jörg Kachelmann stichelt gegen zwei Moderatoren-Kollegen!

Jörg Kachelmann (64) geht mit einem Knall in seine wohlverdiente Ruhepause! Nachdem gegen den ehemaligen ARD-Wetterfrosch im Jahr 2010 wegen Vergewaltigungsvorwürfen ermittelt worden war, verschwand er erst einmal von der Bildfläche. Doch nur zwei Jahre später erhielt er die Chance, die MDR-Talkshow "Riverboat" zu moderieren. Kürzlich gab er sein Ausscheiden aus dem Format bekannt. Jetzt lästert Jörg noch einmal ordentlich über zwei seiner Moderatoren-Kollegen ab!

In einem Interview mit der Zeitschrift Superillu zieht der 64-Jährige jetzt Bilanz. "Es war schön in all den Jahren. Ich hatte aber auch den Vorteil, dass ich viel über Land und Leute wusste und ich mich so nie als Fremdkörper und Besserwessi fühlte", äußert er. Zugleich richtet der Schweizer scharfe Worte an seine Kollegen Jan Hofer (72) und Thomas Gottschalk (72): "Ich habe schon letztes Jahr gespürt, dass ich nicht in der Glotze 65 werden möchte. Ich finde die Hofers und Gottschalks dieser Welt unangenehm, deren Ego davon abhängt, dass sie in eine Kamera gucken können."

Auch plaudert Jörg in dem Interview über seine mögliche Zukunft nach dem TV-Aus. Genaue Pläne habe er allerdings noch nicht: "Glotze durch, berufliche Ideen durch. Vielleicht noch ein Buch, ein Podcast. Mal sehen", verriet der Journalist.

ActionPress Jan Hofer, Moderator der WDR-Talkshow "Kölner Treff"

Getty Images Thomas Gottschalk, Moderator von "Wetten, dass..?"

Getty Images Jörg Kachelmann im Juli 2010

