A$AP Rocky macht Rihanna-Fans mit Konzertspruch wütend

A$AP Rocky (37) sorgte bei einem Konzert in Phoenix in Arizona jetzt mit einem ziemlich freizügigen Spruch für Aufsehen. Der Rapper stand im Rahmen seiner "Don't Be Dumb"-Tour auf der Bühne, als er sich direkt an die Frauen im Publikum wandte und über seine Zeit als Single sprach. Er erklärte vor den Fans: "Gott sei Dank kanntet ihr mich nicht, als ich Single war, denn ich hätte euch so richtig gevögelt, wenn ihr hübsch gewesen wärt." Im Saal kam die Ansage offenbar gut an, denn das Publikum reagierte laut TMZ mit lautem Jubel. Im Netz rief der Satz dagegen auch kritische Reaktionen hervor, insbesondere von Fans von Rihanna (38).

In den sozialen Medien äußerten sich einige Nutzer irritiert über die Bemerkung des Musikers und stellten klar, dass sie den Satz gegenüber Rihanna respektlos finden. Rihanna und A$AP Rocky sind seit 2019 liiert und gelten seit Jahren als eines der spannendsten Promipaare der Musikszene. Im Laufe der Beziehung wurden die Sängerin und der Rapper zu stolzen Eltern von drei Kindern, den Söhnen RZA und Riot sowie Tochter Rocki.

Rihanna und A$AP Rocky lernten sich schon lange vor ihrer Beziehung kennen und standen immer wieder gemeinsam auf der Bühne, bevor aus ihrer Freundschaft Liebe wurde. Heute scheinen sie ein enges Team zu sein: Rihanna tauchte zum Tourstart im Publikum auf, um ihren Partner zu unterstützen, und begleitet ihn immer wieder zu wichtigen Terminen. Der Rapper selbst gab in Interviews in der Vergangenheit Einblicke in sein neues Leben als Vater und schwärmte davon, wie sehr ihn die kleine Familie verändere und wie magisch er Rihanna schon immer fand. Gelegentlich scheint A$AP Rocky jedoch an alte Zeiten zurückzudenken – wie jüngst beim Konzert in Phoenix. Ob Rihanna selbst ihrem Mann den Konzertspruch übel nimmt, ist nicht bekannt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Rihanna und A$AP Rocky bei den Gotham Awards in New York City

Anzeige Anzeige

Getty Images A$AP Rocky, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / asaprocky A$AP Rocky mit seinen Söhnen Riot und RZA