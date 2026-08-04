Rihanna stiehlt in Barbados mit diesem Mega-Look die Show

Beim diesjährigen Karneval auf Barbados hat Rihanna (38) für einen spektakulären Auftritt gesorgt. Die Sängerin kehrte in ihre Heimat zurück, um am Grand Kadooment Day teilzunehmen – dem krönenden Abschluss des einmonatigen Karnevalsfestes auf der Insel. In einem aufwendigen Kostüm voller glitzernder Juwelen in Pfauenfarben und riesigen Federn zog sie beim Umzug in der Hauptstadt Bridgetown alle Blicke auf sich. Wie TMZ zeigt, ließ sie sich von dem opulenten Outfit in ihrer Ausgelassenheit nicht bremsen und tanzte völlig unbeschwert zu den Rhythmen der Insel. Abgerundet wurde ihr Look mit pinkfarbenen Ankle Boots. Gefeiert wurde auch mit der Band ihres Bruders, Aura.

Trotz der riesigen Federn auf dem Rücken bewegte sich Rihanna mit einer beeindruckenden Energie durch die Straßen von Bridgetown. Dass die heute 38-Jährige beim Karneval auf ihrer Heimatinsel mitfeiert, ist eine langjährige Tradition. Auch in diesem Jahr ließ sie sich die Feierlichkeiten nicht entgehen, obwohl der Start ins Jahr für sie und ihre Familie mit einem erschreckenden Erlebnis verbunden war: Laut TMZ soll eine Frau namens Ivanna Lisette Ortiz mehrere Schüsse auf Rihannas Haus abgefeuert haben, während die Sängerin, ihr Partner A$AP Rocky (37) und die gemeinsamen Kinder zu Hause waren. Die Verdächtige wurde wegen versuchten Mordes sowie mehrerer Schusswaffendelikte angeklagt.

Kurz vor dem Karneval hatte Rihanna ebenfalls allen Grund zum Feiern: Ihr Sohn Riot Rose Mayers (3) wurde am 1. August drei Jahre alt, und die Sängerin veranstaltete für ihn eine Geburtstagsparty mit Spider-Man-Motto. Riot ist das zweite Kind von ihr und A$AP Rocky – gemeinsam haben die beiden außerdem den vierjährigen Sohn RZA Athelston Mayers (4) sowie die elf Monate alte Tochter Rocki Irish Mayers. Wie stolz Rihanna auf ihre Rolle als Mutter ist, machte sie bereits 2024 in einem Interview mit E! News deutlich. "Es gibt mir ein richtig cooles Gefühl, eine Jungs-Mama zu sein", sagte sie damals. "Es zwingt mich dazu, die Dinge zu umarmen, die das Frausein ausmachen – meine Weiblichkeit. Ich umarme das jetzt so viel mehr, ich trage zum Beispiel Pink."

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Imago Bei den CFDA Awards 2025 in New York: Rihanna auf dem roten Teppich

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Getty Images Rihanna und Asap Rocky bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York.

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Getty Images Rihanna mit ihren Söhnen Riot Rose und RZA Athelston, Juli 2025