Rihanna & ASAP Rocky feiern Riots Geburtstag mit Spider-Man

Rihanna (38) und ASAP Rocky (37) haben den dritten Geburtstag ihres Sohnes Riot Rose gebührend gefeiert – und zwar mit einer aufwendigen Spider-Man-Party. Rihannas Schwägerin Nadia King gewährte nun den Fans über Instagram einen seltenen Einblick in das Familienevent. In dem Video sind Dekoschilder mit der Aufschrift Riot 3 zu sehen, umgeben von Luftballons, Bannern und Leckereien in den passenden Farben Blau, Schwarz und Rot. Am Ende des Clips bekommt Riot von allen noch ein kleines Geburtstagsständchen. "Danke für die Einladung, Riot Rose", schrieb Tante Nadia dazu in der Bildunterschrift.

Rihanna und ASAP Rocky können sich vor Familienglück kaum retten: Das Paar ist 2021 zusammengekommen und hat inzwischen drei gemeinsame Kinder. Sohn RZA kam 2022 zur Welt, Riot Rose folgte 2023 und Tochter Rocki wurde 2025 geboren. Dass noch ein viertes Kind dazukommen könnte, deutete die Sängerin erst kürzlich an. Als Love Island-Teilnehmerin Montana Rose Brown im Januar auf Instagram scherzte, ob sie 2026 lieber hot and sexy bleiben oder schwanger werden solle, kommentierte Rihanna: "Warte! Ich bin also auch nicht verrückt?" Baby Nummer vier würde auf jeden Fall in ihren Plan passen, denn in einem Gespräch mit der British Vogue hatte Rihanna schon vor ihrer Beziehung zum Rapper erzählt, dass sie sich immer eine große Familie gewünscht hat: "Ich werde Kinder haben – drei oder vier", schilderte sie damals.

Rihanna und ASAP Rocky kannten sich bereits lange vor ihrer Beziehung. Der Rapper sprach im Podcast "Popcast" der New York Times offen darüber, was die Partnerschaft für ihn bedeutet: "Eine Frau wird dein ganzes Leben verändern, vor allem, wenn es eine Lebensgefährtin ist. Bevor ich meine Kinder bekam, hat mir die Beziehung zu meiner Frau die Augen geöffnet." Vor zwei Monaten gewährte er dann noch einen besonders privaten Einblick in Sachen Familie: Im Interview mit dem Magazin Vibe sprach er über die Geburten der drei Kinder.

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Getty Images ASAP Rocky und Rihanna bei der Paris Fashion Week 2025

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Getty Images Bei den Gotham Film Awards in New York: A$AP Rocky und Rihanna am roten Teppich

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action press / JosiahW / BACKGRID Rihanna und A$AP Rocky, Januar 2026