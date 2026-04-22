Deshalb war Rihanna für A$AP Rocky "schon immer magisch"

ASAP Rocky (37) schwärmt in einem neuen Interview von seiner Partnerin Rihanna (38) – und tut das in den wärmsten Tönen. Gegenüber dem Magazin W Magazine erklärte der Rapper, dass die Sängerin für ihn eine ganz besondere Ausstrahlung habe, die ihn schon lange beeindruckt. "Diese Frau war schon immer magisch", sagte er und betonte: "Philosophisch gesehen, wie sie funktioniert, ist auf einem anderen Level. Sie ist die charmanteste und aufrichtigste Person auf der Welt. Ihre Energie ist unvergleichlich – einmalig." Er schwärmte: "Ich vergöttere sie einfach." Das Paar ist seit 2020 zusammen und hat drei gemeinsame Kinder: die Söhne RZA und Riot sowie Tochter Rocki (7 Monate).

Im Interview gewährt Rocky auch einen seltenen Blick in ihr Familienleben. Wenn die beiden Zeit für sich finden, verbringen sie diese am liebsten gemeinsam vor dem Bildschirm. "Wir haben so viele der gleichen Interessen", erzählte er über Rihanna und meinte: "Wir waren süchtig danach, Dokumentationen zu schauen, wie die über Bob Marley. Zusammen Filme zu schauen macht so viel Spaß. 'El Cantante' müssen wir schon 15 Mal gesehen haben." Die Vaterschaft habe ihn außerdem verändert. Als Girl Dad, also Vater einer Tochter, fühle er sich verletzlicher – und das begrüße er ausdrücklich. "Es macht einen viel agiler und sorgsamer mit allem", sagte er gegenüber E! News. Auch Rihanna selbst blickt dankbar auf die Entwicklung ihrer Beziehung zurück. "COVID hat unsere Beziehung beschleunigt", sagte sie gegenüber dem Interview Magazine.

Rihanna und Rocky kennen sich bereits seit mehr als zwei Jahrzehnten, bevor aus der Freundschaft eine Liebesbeziehung wurde. Seit ihrer Familiengründung sind die beiden kaum noch voneinander zu trennen. Erst kürzlich wurden sie gemeinsam mit ihren Söhnen und Rihannas Mutter Monica Braithwaite beim Abendessen in Paris gesichtet – ihr erster gemeinsamer öffentlicher Auftritt nach einem bewaffneten Angriff auf ihr Anwesen in Beverly Hills vor einigen Wochen. Die Verdächtige wurde festgenommen und unter anderem wegen versuchten Mordes sowie mehrerer Waffendelikte angeklagt.

Anzeige Anzeige

Getty Images A$AP Rocky und Rihanna bei den 35. Gotham Film Awards in New York City

Anzeige Anzeige

action press / JosiahW / BACKGRID Rihanna und A$AP Rocky, Januar 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Rihanna mit ihren Söhnen Riot Rose und RZA Athelston, Juli 2025