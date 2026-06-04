So erlebten Rihanna und Rocky die Geburt ihrer drei Kinder

A$AP Rocky (37) gewährt einen intimen Einblick in die Geburten seiner drei Kinder mit Rihanna (38). Im Interview mit dem Magazin Vibe sprach der Rapper jetzt darüber, wie die beiden die Stunden vor der Ankunft von RZA Athelston (4), Riot Rose (2) und Tochter Rocki Irish erlebt haben. Rocky erinnerte sich: "Es war einfach so aufregend, weil man einfach nicht weiß, worauf man sich vorbereiten soll." Besonders bemerkenswert: Selbst während Rihanna in den Wehen lag, sei die Stimmung locker gewesen. "Wir haben gelacht, während sie in den Wehen war, wirklich gelacht und Witze gerissen", schilderte er dem Magazin.

In dem Gespräch erzählte Rocky auch davon, wie er seine Rolle als Vater heute versteht. Der Musiker erklärte: "Emotional präsent, emotional verfügbar, aufnahmefähig, immer noch liebevoll, aber nicht nur das, sondern liebend." Gleichzeitig weiß der Musiker, dass seine Kinder deutlich privilegierter aufwachsen als er selbst. Gerade deshalb wolle er darauf achten, dass sie bodenständig bleiben. Er betonte im Gespräch mit dem Magazin, dass er seinen Söhnen Disziplin beibringen und sie so geerdet wie möglich halten wolle. Rocky thematisierte auch, dass seine Kinder wegen ihrer berühmten Eltern schnell als Nepobabys gesehen werden könnten.

Zuletzt hatte Rocky auch im Gespräch mit Extra von seinen Kindern erzählt. "Ich bin überrascht, dass die beiden Älteren so gut miteinander auskommen", behauptete er und ergänzte: "Wir sind eine glückliche Familie." Auch Rihanna schwärmte gegenüber dem Blatt von ihrem Nachwuchs und meinte: "Die Babys sind großartig. Sie werden alle immer größer, und ich kann es nicht fassen." Die Sängerin beobachtet nach eigenen Worten ganz genau, wie schnell sich ihre Kinder verändern. Vor allem bei ihren Söhnen falle ihr auf, dass sich ihre Gesichter schon sichtbar wandeln.

Anzeige Anzeige

Getty Images A$Ap Rocky und Rihanna bei der "Schlümpfe"-Premiere in Brüssel, Juni 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Rihanna mit ihren Söhnen Riot Rose und RZA Athelston, Juli 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / badgalriri Superstar Rihanna mit ihrem Neugeborenen, September 2025