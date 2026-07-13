Fans zerreißen Rihannas ersten Bühnenauftritt in zwei Jahren

Lange war es still um Rihanna (38) auf der Bühne – doch am 12. Juli meldete sie sich mit einem Überraschungsauftritt bei Jay-Zs (56) Konzert im Yankee Stadium in New York City zurück. Der Rapper hatte für seine Show mehrere Special Guests organisiert, und eine von ihnen war niemand Geringeres als die Barbados-Sängerin. Zum ersten Mal seit zwei Jahren stand Rihanna wieder auf einer Bühne und performte gemeinsam mit Jay-Z dessen Hit "Run This Town". Anschließend legte sie laut dem People-Magazin noch solo mit "Bitch Better Have My Money" nach und rief dem Publikum begeistert zu: "Oh mein Gott, das habe ich so vermisst! New York, ich liebe euch!"

Doch die Fans im Netz zeigten sich wenig begeistert von dem seltenen Auftritt. Zahlreiche Kommentare fielen deutlich kritisch aus: "Sie hat keine Energie", schrieb ein TikTok-User, ein anderer meinte: "Es ist offensichtlich, sie will nicht da sein." Auch über den Gesang gab es harsche Worte: "Das hört sich gar nicht gut an." Ein etwas milderer Kommentar lautete: "Rihanna muss daran arbeiten, ihren Elan wiederzufinden, aber wir lieben sie trotzdem." Nicht ganz ungetrübt war der Abend auch aus einem anderen Grund: Jay-Zs Show startete mit rund drei Stunden Verspätung, da es laut dem Hollywoodreporter vor dem Stadion zu Sicherheitsproblemen mit der Menschenmenge gekommen war. Neben Rihanna überraschte Jay-Z das Publikum übrigens noch mit weiteren prominenten Gästen – darunter Beyoncé (44), die "Drunk In Love" sang, sowie Teyana Taylor (35).

Für Rihanna ist das Comeback auf der Bühne ein bemerkenswerter Moment. Ihr bislang letztes Studioalbum erschien vor mehr als zehn Jahren, seitdem hat sie ihre Musikkarriere weitgehend auf Eis gelegt. Zuletzt sorgte ihr Partner A$AP Rocky (37) mit einem Auftritt für Schlagzeilen – und das auf eine weniger schmeichelhafte Weise. Bei einem Konzert im Rahmen seiner "Don't Be Dumb"-Tour machte er mit einer freizügigen Bemerkung Rihannas Fans wütend. Die beiden haben zusammen zwei Kinder.

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Getty Images Rihanna bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York.

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Imago Jay-Z beim WM-Spiel Côte d’Ivoire gegen Ecuador in Philadelphia

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action press / JosiahW / BACKGRID Rihanna und A$AP Rocky, Januar 2026