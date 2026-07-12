Ohne ASAP Rocky: Rihanna genießt Solo-Abend in New York

Freitagabend in New York City: Rihanna (38) genoss dort einen Abend ganz für sich allein. Die Sängerin verließ ihr Hotel und machte sich auf den Weg ins Restaurant Pergola, um dort zu dinieren. Auf Fotos, die Just Jared vorliegen, ist zu sehen, wie sie einen hellgrauen Zip-Hoodie mit dunkelgrauen Leggings und High Heels für ihren Abend kombinierte – dazu trug sie eine Tasche von Louis Vuitton. Ihr Partner ASAP Rocky (37) war derweil ebenfalls in der Stadt unterwegs, allerdings in anderer Gesellschaft: Der Rapper zog am selben Abend mit ein paar Freunden durch die City.

Erst das Wochenende zuvor war das Paar gemeinsam gesehen worden – lachend und scherzend, während sie in einem roten Ferrari Purosangue eine Spritztour unternahmen. Abseits ihrer Ausflüge gewährte Rihanna ihren Fans zuletzt auf Instagram einen Blick hinter die Kulissen ihres Alltags. In einem Video war sie zu Hause mit ihren drei Kindern zu sehen – und deutete außerdem an, dass sie gerade an neuer Musik arbeitet, mit Aufnahmen aus dem Aufnahmestudio. Parallel dazu hat ASAP Rocky seine "Don't Be Dumb World Tour" angekündigt, mit der er bald auf Welttournee gehen wird.

Rihanna und ASAP Rocky sind seit 2019 ein Paar und haben mittlerweile drei gemeinsame Kinder: Sohn RZA Athelston, geboren 2022, Sohn Riot Rose, geboren 2023, und Tochter Rocki Irish, die im September 2025 auf die Welt kam. In einem Interview mit Vibe Magazine schwärmte der Rapper zuletzt von seinem Familienleben und verriet, dass die kleine Rocki trotz ihres jungen Alters das Geschehen zu Hause fest im Griff hat.

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action press / JosiahW / BACKGRID Rihanna, Januar 2026

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Getty Images A$AP Rocky mit dem Fashion Icon Award bei den CFDA Awards 2025

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action press / JosiahW / BACKGRID Rihanna und A$AP Rocky, Januar 2026