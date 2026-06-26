Ariel und Cecilia wollen gemeinsam in diese Realityshow

Ariel (23) und Cecilia Asoro (30) schmieden ehrgeizige TV-Pläne – und die wollen sie am liebsten direkt gemeinsam angehen! Im Podcast "unREAL" von Serkan Yavuz (33) plauderten die beiden Realitystars jetzt ganz offen über ihre Wunschshows. Dabei verriet Ariel, dass sie nicht nur bald als Schweizer Bachelorette auf Flirtjagd gehen wird, sondern auch schon einen klaren Favoriten für ein gemeinsames Projekt mit Cecilia hat: Zusammen möchte das Duo ins Forsthaus Rampensau Germany einziehen. Die Fans der beiden könnten sich damit auf reichlich Chaos, Emotionen und Freundinnen-Power unter einem Dach einstellen.

Im Gespräch mit Serkan ging es aber nicht nur um diesen gemeinsamen Traum. Ariel erzählte, dass sie generell große Lust auf weitere TV-Formate hat: Besonders Let's Dance steht ganz oben auf ihrer Wunschliste. Mit einem Augenzwinkern ergänzte die Influencerin, sie könne sich auch einen Abstecher zu Princess Charming vorstellen, falls es bei der "Bachelorette" mit den Männern nicht so laufen sollte, wie erhofft. Eine Teilnahme an Das große Promi-Büßen schließt sie allerdings für sich aus und betonte im Podcast, dass sie dort eher andere Realitystars sieht – ohne Namen zu nennen. Cecilia wiederum hat ein anderes Datingformat im Blick: Die Reality-TV-Bekanntheit würde sehr gern bei Make Love, Fake Love mitmachen.

Ariel ist durch ihre Auftritte in verschiedenen Kuppel- und Realityformaten sowie ihre Aktivitäten als Social-Media-Star einem breiten Publikum bekannt geworden. In ihren bisherigen Shows präsentierte sie sich meist offen, direkt und schlagfertig, was ihr in der Realitywelt schnell eine eigene Fanbase einbrachte. Auch Cecilia hat sich mit ihren TV-Auftritten einen Namen gemacht und gilt vielen Zuschauern als temperamentvolle und ehrliche Kandidatin, die sagt, was sie denkt. Gemeinsam traten die beiden schon öfter in Social-Media-Clips auf und zeigen dort, dass sie sich privat gut verstehen. Gerade diese enge Freundschaft und ihr ähnlicher Humor dürften für viele Fans den Reiz ausmachen, Ariel und Cecilia als Team in einem Format wie "Forsthaus Rampensau Germany" zu erleben.

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IMAGO / Gartner, IMAGO / BOBO Collage: Ariel und Cecilia Asoro, Realitystars

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