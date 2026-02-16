Endlich offiziell: Ariel ist die neue Schweizer Bachelorette

Lange wurde gerätselt, jetzt ist es raus: Ariel (22) ist tatsächlich die neue Schweizer Bachelorette – und sie selbst macht die frohe Botschaft öffentlich. In einem kürzlich geposteten Instagram-Clip strahlt die Reality-TV-Bekanntheit in die Kamera und sagt: "Ja, es stimmt, ich bin es, eure neue Bachelorette!" Damit bestätigt der TV-Star nun offiziell, was viele Fans bereits vermutet hatten. Unter dem Video sammelten sich in kürzester Zeit Glückwünsche, Herzchen und freudige Reaktionen von begeisterten Anhängern der Show, die sich auf eine Staffel mit der 22-Jährigen als Rosenlady freuen.

Auch ihre Reality-Kollegen feiern Ariels neue Rolle. "Oh mein Gott, das passiert wirklich. Du wirst das Ding safe auseinandernehmen", sagt Germany Shore-Star Belly in dem Clip zu ihrer Teilnahme. Yeliz Koc (32) reagiert mit mehreren Flammen-Emojis auf die Verkündung und zeigt sich ebenfalls begeistert. Unter den deutschen Fans herrscht derweil echte Vorfreude: Viele machen deutlich, dass sie Ariel unbedingt auf der Suche nach der großen Liebe begleiten wollen und fragen, wie sie die Schweizer Ausgabe der Kuppelshow auch aus Deutschland anschauen können.

Für die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin ist die Rolle der Bachelorette ein weiterer Schritt in einer Reality-Karriere, in der sie sich längst ein treues Publikum aufgebaut hat. Schon bei früheren Formaten fiel sie mit ihrem markanten Look und ihrer direkten Art auf, die bei Fans längst Wiedererkennungswert haben. In sozialen Netzwerken zeigt sich Ariel meist nahbar, nimmt Follower mit in ihren Alltag und teilt private Momente mit Freundinnen oder aus dem Urlaub. Gerade diese Mischung aus Selbstbewusstsein vor der Kamera und Offenheit im Netz macht für viele Zuschauer den Reiz an der Reality-Darstellerin aus.

Anzeige Anzeige

Instagram / _ariel__61 Ariel, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Imago Yeliz Koc bei der Premiere von Love Island VIP im Cinenova Kino in Köln, 03.09.2025

Anzeige Anzeige

Instagram / _ariel__61 Ariel, Realitystar

Anzeige