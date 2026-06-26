Statt Joshi: Mit ihm wollte Ariel zu "#CoupleChallenge"

Ariel (23) hat jetzt ein pikantes Detail über ihre Teilnahme bei #CoupleChallenge ausgeplaudert. Gemeinsam mit Cecilia Asoro (30) war die 23-Jährige im Podcast "unREAL" von Serkan Yavuz (33) zu Gast und enthüllte, dass sie sich ursprünglich mit Kevin Njie (30) für das Format beworben hatte. Zwischen den beiden war offenbar mehr als nur eine Freundschaft – und daraus entstand die Idee, gemeinsam an der Show teilzunehmen.

Ariel schilderte die Situation im Podcast so: "Ich war in love letztes Jahr mit diesem komischen Kevin. Auf jeden Fall hat er dann so gesagt: 'Schatz, lass uns doch zusammen zu #CoupleChallenge.' Dann wurde ich angenommen, und der war auf einmal verschwunden – ist auf einmal Most-Wanted-People geworden. Ich stand alleine da und dann haben die mir Joshi als Ersatz geholt." Cecilia meldete sich ebenfalls zu Wort und zweifelte daran, dass die Produktion überhaupt Interesse an Kevin gehabt hätte: "Die hätten den Typen doch nie genommen. Die haben den noch nicht mal angenommen, der war ja schon spurlos verschwunden." Ariel bestand jedoch darauf: "Aber ich habe mich mit ihm beworben." Cecilias Antwort darauf war eindeutig: "Ja, aber sie wollten nur dich haben."

Pikant: Ariels Schilderung passt auch zu den Schlagzeilen, die Kevin im Oktober vergangenen Jahres machte. Damals galt der Realitystar auf Bali fast eine Woche als vermisst. Seine Ex-Partnerin Emely Hüffer (30) startete schließlich einen öffentlichen Suchaufruf. Kurz darauf folgte die Entwarnung: Der 30-Jährige wurde in einem Hotel in Legian lebend, aber erschöpft gefunden. Auch sein Instagram-Account war zwischenzeitlich deaktiviert. Was genau hinter dem Verschwinden steckte, blieb zunächst offen. Laut Bild-Informationen soll aber ein "Ayahuasca-Ritual" eine Rolle gespielt haben. Einheimische berichteten der Zeitung, Kevin habe daran teilgenommen. Sein Management veröffentlichte später ein Statement auf Instagram und stellte klar, es habe "kein krimineller Hintergrund" vorgelegen.

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RTLZWEI Ariel und Joshi Josh, "#CoupleChallenge"-Duo 2026

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RTL / Frank Beer Kevin Njie, Realitystar

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Instagram / emskopf Kevin Njie und Emely Hüffer, "Too Hot To Handle"-Stars