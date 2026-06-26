Er hat Ariel betrogen: Giuliano Hedigers Affäre äußert sich

Im vergangenen Jahr bespritzte Ariel (23) ihren Ex Giuliano Lorenzo Hediger in der Show Prominent getrennt mit Rotwein. Grund dafür: Er hat sie betrogen. Mittlerweile kam heraus, wer die Affäre des Reality-TV-Kandidaten gewesen ist: Ex on the Beach-Teilnehmerin Siria Monti. Sie wird von Blitzlichtgewitter befragt und gibt sich zunächst vage. Die Reporterin hakt nach: "Du bist ja möglicherweise die Frau, mit der Giuliano Ariel betrogen hat. Habe ich gehört." Siria lacht daraufhin nur und meint: "Ich enthalte mich."

Darauf angesprochen, ob eine gewisse rothaarige Frau mit ihr im Clinch liege, wird Siria deutlicher und behauptet: "Ich bin blockiert. Was soll ich sagen, bei mir ist sie nicht blockiert." Die Brünette führt während des Interviews zudem aus: "Ich habe kein Problem mit jemandem aktuell. Dass jemand oder mehrere ein Problem mit mir haben, kann natürlich sein." Redebedarf habe sie trotzdem nicht – zumindest aus ihrer Sicht. Die Influencerin betont lachend: "Ich habe gar nichts mit ihr zu klären. Wenn, dann hat sie vielleicht etwas mit mir zu klären, weiß ich nicht."

In der Kommentarspalte unter dem Instagram-Beitrag des Podcasts meldet sich Siria erneut zu Wort und verteidigt sich: "Nur zur Klarstellung, bevor hier wieder spekuliert wird: Giuliano hat mir gesagt, dass er Single und getrennt ist. Für mich hatte das daher nichts mit Betrügen zu tun!" Mit diesen Worten kann die Reality-TV-Bekanntheit ein paar Stimmen für sich gewinnen. "Verständlich und auch sehr glaubwürdig, so oft, wie Giuliano schon vermehrt gelogen hat", entgegnet beispielsweise eine Userin. Das Drama wird auch in der aktuellen Staffel von "Ex on the Beach" thematisiert.

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RTL Giuliano Lorenzo Hediger und Ariel

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TikTok / siria_monti Siria Monti, "Ex on the Beach"-Bekanntheit

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Instagram / lostbvtterflyy Giuliano Lorenzo Hediger, Realitystar