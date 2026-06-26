Süße Rache: Christin Pawlowski kehrt in "Match My Ex" zurück

Mit Ansage: Christin Pawlowski feiert Comeback in Match My Ex. Die Social-Media-Bekanntheit hatte die Show eigentlich bereits verlassen müssen, bekam aber die Chance, sich mit ihrem Ex Calvin Ogara zu vermatchen und damit zurückzukehren. Die nutzte sie: In der Match-Night machte Christin ernst und begründete ihre Entscheidung, Aurelia Lamprecht (27) und Calvin als Duo auseinanderzureißen, unmissverständlich mit den Worten: "Ihr habt euch hier drin gefunden und das finde ich schön. Aber ich werde mich heute für Calvin entscheiden und mich mit ihm vermatchen. Das ist die einzige Chance für mich, herauszufinden, ob das mit Tim echt war, beziehungsweise, ob ich mich habe blenden lassen." Zuvor hatte sie Calvin bereits eine klare Ansage gemacht: "Jetzt ist Chrissi-Zeit."

Eigentlich ist das Prinzip der Show, seinen Verflossenen mit einem Single zu verkuppeln, damit dieser eine Chance auf Liebe hat. Christin grätscht Calvins Glück dazwischen. Hintergrund: Der Influencer betrog sie damals "mit einer 19-jährigen Jungfrau im eigenen Bett" – ein Verrat, den sie nicht vergaß. Für Aurelia, die von Beginn an mit Calvin vermatcht war, bedeutete Christins Entscheidung das Aus. Die Reality-TV-Darstellerin richtete wütende Worte an ihre Rivalin: "War es das wert? Ich sage dir eine Sache, du wirst das so krass bereuen. Du musst noch so eine Menge lernen. Diesen Move, den du jetzt machst, du wirst später, wenn du das siehst, es so krass bereuen." Im Einzelinterview brach Aurelia in Tränen aus und kritisierte auch Calvin dafür, dass er während der Szene schwieg: "Ich hätte mir gewünscht, dass er irgendwas sagt. Ich fand das in dem Moment ehrlich gesagt unmännlich."

In der Match-Night gab es auch für die anderen Teilnehmer einige Überraschungen. Emma Fernlund (25) vermatchte sich mit Tim, trotz des Dramas um Calvin Steiner, mit dem sie intim wurde. Tim entschied sich dafür, ihr zu vergeben. Daniel Fischer blieb bei seinem Match Anna Iffländer (30), Julius Tkatschenko wurde erneut mit Sabrina Wlk verkuppelt und Rina und ihr Ex Fabrizio fanden diesmal zueinander. Francesca Brinley blieb bei Leandro Fünfsinn (26). Joanna vermatchte sich wiederum mit ihrem Ex Calvin – trotz seiner Liaisons mit Emma und Christin: "Wir werden auf jeden Fall noch ein Gespräch haben, das uns beide weiterbringt und vielleicht auch dich in eine gute Basis im Leben bringt. Deshalb vermatche ich dich heute mit mir, weil ich denke, dass ich am besten mit dir umgehen kann, auch wenn es mir schwerfällt." Damit war Aurelia endgültig aus dem Format ausgeschieden.

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CH Media Entertainment Christin Pawlowski, "Match My Ex"-Kandidatin

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CH Media Entertainment Calvin Ogara und Christin Pawlowsk in "Match My Ex"

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CH Media Entertainment Aurelia Lamprecht, "Match My Ex"-Teilnehmerin

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