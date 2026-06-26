Ausgeladen? Pietro Lombardi fehlte bei Alessios Geburtstag

Pietro Lombardi (34) war nicht dabei, als sein Sohn Alessio (11) am 19. Juni seinen elften Geburtstag gefeiert hat. Das verriet der Sänger jetzt in der neuesten Folge des Podcasts "Patchwork Boys", den er gemeinsam mit Comedian Oliver Pocher (48) aufnimmt. Pietro gab sich dabei zunächst wortkarg: "Nee, ich war nicht dabei", so der 34-Jährige auf Nachfrage seines Kumpels. Hintergründe, warum er nicht bei dem Geburtstag seines ältesten Sohnes aus seiner geschiedenen Ehe mit Sängerin Sarah Engels (33) war, nannte er zunächst nicht.

Oliver reagierte mit sarkastischer Kritik auf die Offenbarung seines Freundes: "Naja gut, warum auch? Du bist ja auch der Vater. Ich finde auch, da hast du nichts zu suchen auf dem Geburtstag deines Sohnes. Den kannst du für dich feiern." Pietro stellte klar, dass der Geburtstag seines Sohnes nicht einfach an ihm vorbeigegangen sei. Er habe Alessio angerufen und die beiden wollten den Geburtstag noch gemeinsam nachfeiern. Vor allem betonte der Sänger: "Ich weiß auf jeden Fall, dass er wollte, dass ich komme – um das einfach abzuschließen." Oliver ließ das daraufhin kommentarlos stehen.

Zum Geburtstag seines Sohnes hatte Pietro zudem auf Instagram gratuliert und dabei ein Throwback-Foto gepostet, auf dem Alessio als Baby auf seinem Bauch liegt. Der Sänger und Sarah, die mittlerweile mit Julian Engels (33) verheiratet ist und mit ihm noch Tochter Solea (4) hat, hatten sich 2019 scheiden lassen. Alessio, der am 19. Juni 2015 zur Welt kam, wächst seitdem in einem Patchwork-Umfeld auf. Pietro hat inzwischen zwei weitere Söhne namens Leano (3) und Amelio, die er mit seiner Ex-Verlobten Laura Maria Rypa (30) bekommen hat.

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Imago Pietro Lombardi bei der Pressekonferenz zu Fame Fighting 3, Oktober 2025

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Getty Images Pietro Lombardi und Oliver Pocher im November 2024 beim "DSDS"-Finale in Köln

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Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa mit Alessio, Leano und Amelio, Dezember 2024