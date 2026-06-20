So süß gratuliert Pietro Lombardi Alessio zum Geburtstag

Pietro Lombardi (34) ist ganz der stolze Papa! Sein ältester Sohn Alessio feiert heute, am 19. Juni 2026, seinen elften Geburtstag – und der Sänger ließ es sich natürlich nicht nehmen, seinem Sprössling öffentlich zu gratulieren. Auf Instagram teilte Pietro in seiner Story ein niedliches Throwback-Foto, auf dem der kleine Alessio als Baby auf seinem Bauch liegt. Dazu richtete er rührende Worte an seinen Sohn: "11 Jahre voller Liebe, Stolz und unvergesslicher Momente. Aus meinem kleinen Jungen ist ein großartiger junger Mann geworden. Ich liebe dich unendlich und bin jeden Tag stolz, dein Papa zu sein. Alles Gute zum Geburtstag, mein Großer!"

Die emotionalen Zeilen und die private Aufnahme sorgen bei vielen Fans für einen echten Gänsehautmoment. Damit nicht genug: Der Musiker zeigt auch ein Tattoo auf seinem Unterarm, das Alessios Gesicht zeigt. "11 Jahre. Bei dem Tattoo war er gerade mal 3. Bald kommen die zwei Kleinen hinterher als Porträt", kommentiert Pietro das Motiv und verrät damit, dass er seine beiden jüngeren Kinder ebenfalls dauerhaft auf seiner Haut verewigen lassen will.

Pietro hat neben Alessio noch zwei weitere Kinder. Der Sänger, der durch den Gewinn von "Deutschland sucht den Superstar" im Jahr 2011 bekannt wurde, hat Alessio mit seiner Ex-Frau Sarah Engels (33). Die beiden waren von 2011 bis 2016 ein Paar und heirateten 2013 – 2019 war die Scheidung endgültig durch. Seitdem gab es immer mal wieder öffentlichen Streit zwischen den beiden, besonders um Alessio. Heute sind beide wieder in neuen Beziehungen. Pietro ist aktuell in einer Partnerschaft und Vater von insgesamt zwei Kindern.

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Imago Pietro Lombardi bei der Bling Bling Record Release Party von twenty4tim in der Kunstbar Köln, 31.03.2022

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Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi, Mai 2026

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Getty Images Sarah Engels und Pietro Lombardi, November 2014

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