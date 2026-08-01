Sarah Engels klärt ESC-Mythos: Für Auftritt gab es kein Geld

Sarah Engels (33) hat im Podcast "M wie Marlene" mit einem weit verbreiteten Missverständnis aufgeräumt. Die Sängerin sprach mit Moderatorin Marlene Lufen (55) offen über ihre Teilnahme am Eurovision Song Contest 2026 in Wien und machte dabei deutlich, dass sie für ihren Auftritt mit dem Song "Fire" keinerlei Gage erhalten hat. "Manche denken ja, ich hätte an dem Ding irgendwie eine halbe Million verdient. [...] Man kriegt keinen Cent. Man macht das Ganze aus Leidenschaft und weil man Spaß daran hat", erklärte sie. Am Ende belegte sie bei dem Wettbewerb Platz 23 von 25 Teilnehmern und erhielt insgesamt zwölf Punkte.

Im Gespräch mit Marlene blickte Sarah außerdem auf schwerere Phasen ihrer Karriere zurück. Besonders die gemeinsamen Doku-Soaps mit ihrem damaligen Ehemann Pietro Lombardi (34) seien ihr oft schwergefallen. Die ständige Kamerabegleitung im eigenen Zuhause habe sie belastet – trotzdem habe sie sich immer wieder dazu gezwungen, weiterzumachen. Die Sängerin gab außerdem zu, dass sie früher häufig über ihre eigenen Grenzen hinausgegangen sei und lange Probleme damit gehabt habe, mit sich selbst zufrieden zu sein.

Heute geht Sarah bewusster mit ihren Grenzen um und achtet mehr auf ihren Körper und ihre Bedürfnisse. Diese veränderte Haltung habe ihr auch beim ESC geholfen: Statt sich unter Druck zu setzen, habe sie sich vorgenommen, den Moment einfach zu genießen und sich nicht von den Meinungen anderer beeinflussen zu lassen. Dass sie nach dem Auftritt in Wien kaum Zeit zum Durchatmen hatte, zeigte sich daran, dass sie nur wenige Tage später bereits wieder auf der Bühne des Kölner Musicals "Moulin Rouge!" stand und dort die Hauptrolle der Satine spielte.

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Getty Images Sarah Engels schwenkt die deutsche Flagge zur ESC-Eröffnung in Wien, Mai 2026

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Getty Images Sarah Engels beim ersten ESC-Halbfinale 2026 in der Wiener Stadthalle

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Imago Sarah Engels bei der Premiere von Moulin Rouge! Das Musical: Sarah Engels im Musical Dome Köln am 13.11.2025