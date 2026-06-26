Bode Miller entgeht Drogenprozess in letzter Sekunde

Für Bode Miller (48) ist eine juristische Zitterpartie glimpflich ausgegangen: Die Staatsanwaltschaft im US-Bundesstaat Idaho hat alle Vorwürfe gegen den ehemaligen Skirennläufer fallen gelassen. Staatsanwältin Lindsey Blake sagte gegenüber dem Portal TMZ: "Ich kann bestätigen, dass unser Büro die Vergehen gegen Herrn Miller fallen lässt." Als Grund nannte sie neue Informationen, die jedoch im Zusammenhang mit einem anderen laufenden Fall stehen – auf Details wolle sie sich daher nicht einlassen. Die Anklage wegen mutmaßlichen Drogenbesitzes und des Besitzes von Drogenzubehör stand im Zusammenhang mit einer Verkehrskontrolle vom 6. Juni, bei der der Sportler festgenommen worden war.

Auch Bodes Anwalt Jeromy Stafford meldete sich inzwischen zu Wort. Er erklärte gegenüber dem Portal, dass bei seinem Mandanten selbst keinerlei Drogen gefunden worden seien. Dem Juristen zufolge soll ein Mitfahrer im Fahrzeug inzwischen die Verantwortung sowohl für das Marihuana als auch für die psychedelischen Pilze übernommen haben, die bei der Verkehrskontrolle gefunden wurden. Bodes Anwalt zeigte sich außerdem überrascht darüber, dass es überhaupt zu einer Festnahme gekommen war. Er wies darauf hin, dass solche Fälle oft lediglich mit einem Bußgeldbescheid und einer Entlassung ohne weitere Maßnahmen erledigt werden.

Schon kurz nach seiner Festnahme hatte der frühere Skirennfahrer deutlich gemacht, dass er nicht davon ausgehe, dass die Anschuldigungen Bestand haben würden. Genau so ist es nun gekommen. Für den Sportler, der vor allem durch seine Erfolge bei den Olympischen Winterspielen 2010 in Vancouver weltbekannt wurde, endet der Rechtsstreit damit ohne Strafe und ohne Gerichtsprozess. Der Fall ist somit juristisch abgeschlossen.

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Getty Images Bode Miller beim Red Carpet von Fox' "Special Forces: World's Toughest Test" in Los Angeles, 12. September 2023

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Getty Images Bode Miller, Skirennläufer

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Doug Pensinger/Getty Images Bode Miller bei einer Pressekonferenz