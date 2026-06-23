Drogendelikte? Olympiaskiläufer Bode Miller festgenommen

Ski-Legende Bode Miller (48) ist offenbar mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Der 48-jährige Ex-Profiskiläufer wurde Anfang Juni im US-amerikanischen Bundesstaat Idaho festgenommen, wie TMZ Sports unter Berufung auf Gerichtsakten berichtete. Gegen ihn wurden zwei Vergehen erhoben: der Besitz einer kontrollierten Substanz sowie der Besitz von Drogenzubehör. Beide Anklagepunkte gehen auf einen Vorfall vom 6. Juni zurück.

Bode hinterlegte nach seiner Festnahme eine Kaution in Höhe von 5.000 Dollar [ca. 4.360 Euro] und kam anschließend wieder auf freien Fuß. Sein Anwalt meldete sich kurz nach Eröffnung des Verfahrens offiziell zu Wort. Vor Gericht plädierte der Sportler auf nicht schuldig. Der Fall ist weiterhin aktiv – eine Vorverhandlung ist für den 29. Juli angesetzt.

In seiner aktiven Zeit zählte Bode zu den erfolgreichsten Alpinskiläufern der amerikanischen Geschichte. Über fünf Olympische Winterspiele hinweg sammelte er insgesamt sechs Medaillen, darunter Gold im Super Combined bei den Spielen 2010 in Vancouver. Außerdem war er der älteste Alpinskiläufer, dem je ein olympischer Medaillengewinn gelang, als er 2014 erneut auf der Weltbühne antrat. Er beendete seine Karriere im Jahr 2017.

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Getty Images Bode Miller in NYC im Juni 2015

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Getty Images Bode Miller beim Red Carpet von Fox' "Special Forces: World's Toughest Test" in Los Angeles, 12. September 2023

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Getty Images Bode Miller, Skirennläufer