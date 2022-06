Ende 2021 haben Bode Miller (44) und seine Frau Morgan Beck (35) eine wunderbare Neuigkeit aus ihrem Privatleben publik gemacht! Der US-amerikanische Skirennläufer und die Beachvolleyballspielerin durften erneut gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt begrüßen: Allerdings hatten sich die Sportler auch sieben Wochen nach der Geburt ihrer Tochter noch nicht auf einen Namen für die Kleine festgelegt. Jetzt verrieten die stolzen Eltern aber endlich, wie ihre Tochter heißt!

Rund sechs Monate nach der Geburt meldete sich Morgan jetzt mit der Verkündung des Babynamens auf ihrem Instagram-Profil zu Wort. "Sechs Monate mit dem kleinen Fräulein Scarlet Olivia Khione Miller", betitelte die 35-Jährige das Posting. Zudem teilte die Sportlerin eine ganze Reihe an niedlichen Fotos von ihrem kleinen Wunder.

Bei Bode und Morgans Community kam der Name ihrer Tochter so richtig gut an! In der Kommentarspalte schwärmten zahlreiche Fans von der Kleinen. "Ich liebe ihren süßen Namen", "Tolles Mädchen, toller Name" oder auch "Ich liebe den Namen, richtig schön", schrieben beispielsweise drei User auf der Fotoplattform. Und wie gefällt euch der Name? Stimmt ab!

Instagram / millerbode Morgan Beck und Bode Miller im April 2016

Instagram / CeCmDfqpKEd Scarlet Olivia Khione Miller, die Tochter von Bode Miller und Morgan Beck

Getty Images Bode Miller, Skirennläufer

