Fieberkrampf: Bode Millers Sohn wurde in Klinik eingeliefert

Bode Miller (45) und Morgan Beck (35) durchlebten einen Schreckensmoment! Die beiden sind leidenschaftliche Sportler: Er gilt als einer der erfolgreichsten Skirennläufer Amerikas, seine Frau ist ehemalige Beachvolleyballerin. Nach turbulenten Karrieren fokussierte sich das Paar auf seine Familie und den gemeinsamen Nachwuchs, der für die beiden stets an erster Stelle steht. Mit einem ihrer Kinder erlebten sie jetzt einen Schock: Ihr Sohn musste ins Krankenhaus eingeliefert werden!

Via Instagram-Story teilte Morgan mit ihren Fans einige Aufnahmen, auf denen Bode mit Söhnchen Asher zu sehen ist. "Gestern hatte Asher einen Fieberkrampf, der uns halb zu Tode erschreckt hat", erklärte die besorgte Mutter. Der Kleine sei bereits auf dem Weg der Besserung: "Er ist zu Hause und wieder ganz der Alte. Ich werde daran erinnert, in dieser verrückten Weihnachtszeit langsamer zu machen und die kleinen Geschenke des Lebens zu erkennen, denn wir haben bereits alles, was wir brauchen."

Für Morgan und Bode weckte dieser Vorfall schlimme Erinnerungen. 2018 ertrank ihre 19 Monate alte Tochter. In ihrer Instagram-Story erinnert sich die 35-Jährige und zeigte sich erleichtert: "Wir sind mit demselben Krankenwagen in dasselbe Krankenhaus gefahren, in das wir auch Emmy gebracht haben, aber dieses Mal durften wir mit unserem Kind gehen."

Morgan Beck mit Bode Miller, September 2022

Bode Miller mit seinem Sohn Asher im Krankenhaus

Bode Miller mit Morgan Beck, 2014

