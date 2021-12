Sie ist da! Vor einigen Monaten gaben Bode Miller (44) und seine Frau Morgan Beck (34) bekannt, dass sie wieder Nachwuchs erwarten. Die Partnerin des Skirennläufers war mit dem sechsten gemeinsamen Kind des Paares schwanger. Tragisch aber war, dass ein Kind von Bode und Morgans, ihre Tochter Emmy, im Jahr 2018 mit nur 19 Monaten starb. Jetzt darf das Paar jedoch wieder pures Familienglück genießen: Ihre Tochter ist auf der Welt!

Gegenüber People plauderten Bode und Morgan die frohe Botschaft aus. Das kleine Mädchen ist am 26. November in ihrem Haus in Orange County, Kalifornien, mithilfe einer Hebamme auf die Welt gekommen. "Sie ist perfekt. [...] Unsere Herzen sind so voll", schwärmten die Eltern von ihrer Tochter und betonten, dass mit der Geburt ihres Babys die Familienplanung nun abgeschlossen sei.

Einen Namen für ihre Kleine haben Bode und Morgan noch nicht gefunden. Der Geburt des Mädchens hatten nicht nur die Eltern, sondern auch die Geschwister entgegengefiebert. Das Paar ist außerdem Eltern der Zwillinge Asher und Aksel sowie der Söhne Easton und Nash. Außerdem hat Bode zwei Kinder namens Nate und Dace aus früheren Beziehungen.

Instagram / millerbode Bode Miller mit seinen Kindern

Getty Images Bode und Morgan Miller 2014 in New York

Instagram / millerbode Morgan Beck und Bode Miller im April 2016

