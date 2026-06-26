Das wurde aus den Darstellern der Serie "This Is Us"

Die Kultserie This Is Us kehrt zurück: Die ZDF-Mediathek zeigt alle 106 Folgen der Dramaserie, die von 2016 bis 2022 ausgestrahlt wurde, nun im Stream. In der Serie erzählt Serienschöpfer Dan Fogelman (50) die Geschichte der fiktiven Familie Pearson aus Pittsburgh – drei Kinder, eines davon adoptiert, jede Menge Konflikte, aber auch jede Menge Liebe. Durch die Serie wurden die Hauptdarsteller Mandy Moore (42), Milo Ventimiglia (48), Chrissy Metz (45), Justin Hartley (49) und Sterling K. Brown (50) teilweise über Nacht berühmt. Zehn Jahre nach Serienstart ist ihr Leben so unterschiedlich verlaufen wie die Geschichten ihrer Figuren – von Oscar-Nominierungen über Gewichtsabnahmen bis hin zu gehörigen Ehedramen.

Mandy Moore, die als Serienmutter Rebecca Pearson zu sehen war, verdiente mit der Show umgerechnet rund 25 Millionen Euro. Einen schweren Schlag musste sie jedoch 2025 verkraften, als bei den verheerenden Waldbränden in Kalifornien ihr Familienhaus mitsamt Musikstudio niederbrannte. Inzwischen arbeitet die Schauspielerin und Musikerin wieder und dreht gemeinsam mit Dan Fogelman die NFL-Familienserie "The Land" für Hulu. Ihre Serienkollegen gingen derweil ganz unterschiedliche Wege: Justin Hartley übernahm mit "Tracker" schnell wieder eine Hauptrolle bei CBS und heiratete 2021 seine Schauspielkollegin Sofia Pernas (36) – kurz nach einer aufsehenerregenden Scheidung von TV-Immobilienmaklerin Chrishell Stause (44). Chrissy Metz hingegen zog nach Nashville, konzentrierte sich auf ihre Musikkarriere mit ihrer Band "Chrissy and the Vapors" und nahm in den vergangenen Jahren über fünfzig Kilogramm ab. "Ich hatte Angst, im Alter sehr krank zu werden", erklärte sie dazu.

Sterling K. Brown sammelte derweil Preise: Auf einen Golden Globe 2018 folgte eine Oscar-Nominierung für seine Rolle in "American Fiction", und 2025 war er in Fogelmans Serie "Paradise" erneut ein Publikumsliebling. Besonders Sterling und sein Privatleben stehen dabei im Zeichen von Offenheit: Zusammen mit seiner Frau Ryan Michelle Bathé, mit der er seit 2006 verheiratet ist, betreibt er seit 2024 den Podcast "We Don't Always Agree", in dem die beiden über Ehe, Elternschaft und Konflikte sprechen. Auch Milo Ventimiglia, der in "This Is Us" den Familienvater Jack Pearson verkörperte, verlor bei den Waldbränden in Kalifornien sein Zuhause. Er sagte später, beim Anblick der verbrannten Überreste sei ihm das Herz gebrochen. In Hollywood ist er jedoch nicht nur für seine Rollen bekannt, sondern auch für seinen konsequenten Lebensstil: kein Alkohol, keine Zigaretten, kein Fleisch – wofür er von der Tierschutzorganisation PETA bereits 2009 zum "Sexiest Vegetarian" gekürt wurde.

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Getty Images Der "This Is Us"-Cast, April 2022

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Alberto E. Rodriguez/Getty Images for Entertainment Weekly Milo Ventimiglia, Mandy Moore, Sterling K. Brown, Justin Hartley & Chrissy Metz (v.l.)

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Getty Images Mandy Moore und Justin Hartley im August 2019