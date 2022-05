Darauf haben die Fans gespannt gewartet! This Is Us begeistert bereits seit fünf Staffeln die Zuschauer. Die rührende Geschichte um Jack (gespielt von Milo Ventimiglia, 44), Rebecca (Mandy Moore, 38) und ihre drei Kinder startet bald in eine sechste Ausgabe. Schon vorab wurde verkündet, dass die Serie danach ein Ende finden wird. Das Publikum kann kaum erwarten, wie es weitergeht – jetzt steht der Starttermin der neuen Folgen auch endlich fest!

Wie der Streamingdienst Disney+ jetzt bekannt gab, steht der Start der neuen Staffel bereits kurz bevor: Demnach ist die sechste und finale Season der Show ab dem 1. Juni, also bereits ab kommendem Mittwoch, zu sehen. Die Fans der Serie erwarten 18 neue Folgen, in denen die Story ihrem großen Finale entgegengehen wird.

Wie Produzent Dan Fogelman (46) dem Magazin Today verriet, hatten es die Dreharbeiten zur sechsten Staffel in sich. "Das vorletzte Skript - ich habe es an die Darsteller geschickt und Mandy musste sich übergeben", plauderte er die intensive Reaktion der Rebecca-Darstellerin aus.

Twentieth Century Fox Film Corporation Szene aus der Serie "This Is Us - Das ist Leben"

Getty Images Mandy Moore, Serienstar

Getty Images Dan Fogelman im Jahr 2019

