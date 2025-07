Justin Hartley dachte zuerst, er sei Jack in "This Is Us"

Justin Hartley (48), bekannt aus der Serie This Is Us, hat kürzlich in einem Podcast eine überraschende Anekdote zu seiner Rolle als Kevin Pearson geteilt. Als sein Freund ihm zum ersten Mal das Drehbuch der Serie zuschickte, war er davon überzeugt, dass er für die Rolle des Jack Pearson geschrieben wurde, die schließlich von Milo Ventimiglia (48) gespielt wurde. "Ich dachte, 'Oh mein Gott, das bin ich. Ich bin Jack Pearson'", erzählte Justin am 9. Juli im "This Was Us"-Podcast. Erst nach und nach erkannte er, dass sein Freund ihn vielmehr in Kevin sah. Diese Enthüllung war besonders überraschend, als er feststellte, dass sein Charakter in der ersten Szene mit zwei Fremden im Bett war und ein isoliertes Leben führte.

Die Serie "This Is Us", die von 2016 bis 2022 lief, konzentriert sich auf die Pearson-Familie und beleuchtet das Leben der Geschwister Kevin, Kate und Randall sowie ihrer Eltern Jack und Rebecca. Justins Darstellung von Kevin entwickelte sich während der sechs Staffeln zu einem Publikumsliebling mit einer tiefen Charakterentwicklung. Bereits vor dem Serienende plante der Schauspieler neue Projekte. Mit "Tracker", einer Serie auf CBS, hat Justin nicht nur wieder Platz vor der Kamera gefunden, sondern ist auch als ausführender Produzent tätig. Das Projekt brachte ihm die Gelegenheit, mit alten Kollegen aus "This Is Us", wie Jon Huertas und Jennifer Morrison (46), erneut zusammenzuarbeiten.

Der Schauspieler schaut mit Freude auf die Zeit bei "This Is Us" zurück und hält auch privat Kontakt zu seinen einstigen Co-Stars. Justin betont, wie besonders es war, so lange in eine Figur eintauchen zu dürfen. Der Idee eines möglichen Wiedersehens oder sogar Cameos seiner früheren Kollegen in "Tracker" scheint er offen gegenüberzustehen. Milo etwa äußerte sich begeistert über Justins neues Projekt: "Ich bin superstolz auf ihn", sagte der Schauspieler in einem Gespräch mit Us Weekly. Auch weitere Schauspielkollegen wie Mandy Moore (41) oder Sterling K. Brown (49) unterstützen die mögliche Verbindung der beiden Serien und zeigen ihre Wertschätzung für die anhaltenden Freundschaften innerhalb der ehemaligen Crew.

Pascal Le Segretain/Getty Images Justin Hartley auf dem Monte-Carlo TV Festival

Alberto E. Rodriguez/Getty Images for Entertainment Weekly Milo Ventimiglia, Mandy Moore, Sterling K. Brown, Justin Hartley & Chrissy Metz (v.l.)

Getty Images Justin Hartley im Jahr 2020