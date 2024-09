"This Is Us"-Kollegen heißen Mandy Moores Baby willkommen

Mandy Moore (40) gab am Mittwoch die Geburt ihrer Tochter Louise Everett Goldsmith bekannt. Die Freude über das neue Familienmitglied ist besonders bei ihren ehemaligen This Is Us-Kollegen riesig. Chrissy Metz (43), die in der Serie ihre Tochter Kate Pearson verkörperte, beglückwünscht die frischgebackene Dreifachmama in den Kommentaren unter ihrem Instagram-Post. "Ich bin verliebt!", schwärmt außerdem Susan Kelechi Watson (42), die ihre Schwiegertochter spielt. Auch Sophia Bush (42), die eine kleine Gastrolle in dem vor zwei Jahren beendeten Familiendrama hatte, freut sich für den Hollywoodstar: "Herzlichen Glückwunsch, Mama!"

Mandy und ihr Ehemann Taylor Goldsmith (39) verkündeten die freudige Nachricht mit einem Schwarz-Weiß-Foto im Netz. Das Bild zeigt die 40-Jährige kurz nach der Entbindung. Glücklich lächelt sie ihren Liebsten an und hält ihr Baby auf dem Arm. "Lou ist da! Louise Everett Goldsmith ist glücklich, gesund, schnell und pünktlich zur Jungfrauenzeit angekommen", schrieb die Schauspielerin zu dem Schnappschuss und fügte hinzu: "Sie ist unser absolutes Traummädchen und ihre großen Brüder sind bereits genauso besessen von ihr wie wir."

Die "Nur mit dir"-Darstellerin und der Musiker haben neben ihrem jüngsten Nachwuchs noch zwei Söhne, die sie ganz schön auf Trab halten. Im "This Was Us"-Podcast sprach sie kürzlich ganz offen über eine schwierige Situation in ihrem Zuhause: "Neulich war ich wirklich überwältigt und habe vor ihnen geweint, was ich normalerweise nicht tue, aber ich bin schwanger und unser Hund ist krank. Ich weinte und Gus sagte zu mir: 'Mama, atme mal tief durch.'" Das habe Mandy sehr bewegt, da sie ihren Kids selbst häufig diesen Ratschlag gebe.

Instagram / mandymooremm Mandy Moore mit ihrem Partner Taylor Goldsmith und dem gemeinsamen Sohn

Instagram / mandymooremm Mandy Moore mit ihrem Sohn Gus

