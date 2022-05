This Is Us findet ein Ende. Am 20. September 2016 wurde die Serie erstmals im US-amerikanischen Fernsehen ausgestrahlt. Schon bald darauf eroberte "This Is Us" die Herzen von Fans auf der ganzen Welt. Die Geschichte um die Familie Pearson empfanden Zuschauer als rührend und ergreifend. Die Kinder der Hauptfiguren Rebecca (Mandy Moore, 38) und Jack (Milo Ventimiglia, 44) könnten unterschiedlicher nicht sein und finden doch immer wieder zueinander. Jetzt lief in den USA das große Serienfinale.

Achtung, Spoiler!

Die 18. Folge mit dem Titel "Us" der sechsten und finalen Staffel, die auf NBC ausgestrahlt wurde, zeigt, wie die Geschwister Randall, Kate und Kevin den Tod ihrer Mutter Rebecca betrauern. Als die drei Kinder waren, starb bereits ihr Vater Jack an den Folgen einer Rauchvergiftung. In der Folge versprechen sich die Geschwister gegenseitig, sich nach dem Tod ihrer Mutter nicht aus den Augen zu verlieren. Die von Serienschöpfer Dan Fogelman (46) geschriebene Finalfolge hatte auch eine schöne Botschaft: Man solle sich an jeden Augenblick seines Lebens erfreuen. So waren beispielsweise Rückblenden zu sehen, in denen Rebecca und Jack mit ihren Kindern am Wochenende zusammen spielen.

Ob die Geschichte von "This Is Us" tatsächlich zu Ende erzählt ist, wird sich zeigen. "Kate Pearson"-Darstellerin Chrissy Metz (41) schloss im Interview mit Entertainment Tonight nicht aus, dass es ein Spin-off zur Serie geben könnte. "Ich denke, dass es eine Menge Potenzial für ein Spin-off gibt", meinte die 41-Jährige. Dan Fogelman zog außerdem in Erwägung, dass es irgendwann einen Film zu "This Is Us" geben könnte.

Anzeige

Twentieth Century Fox Film Corporation Szene aus der Serie "This Is Us - Das ist Leben"

Anzeige

Getty Images Der Cast von "This Is Us" im Dezember 2021

Anzeige

Getty Images Dan Fogelman im Jahr 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de