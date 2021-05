Seit 2016 durchleben This Is Us-Fans die Höhen und Tiefen der Familie Pearson. Die Geschichte von Jack (Milo Ventimiglia, 43) und Rebecca (Mandy Moore, 37), die bei ihrer Drillingsgeburt ein Baby verloren und stattdessen den afroamerikanischen Jungen Randall adoptierten, rührt die Zuschauer inzwischen seit fünf Staffeln. Schon vor zwei Jahren wurde spekuliert, dass die NBC-Erfolgsserie mit Staffel sechs zu einem Ende kommen wird – und nun verdichten sich diese Vermutungen: Die sechste Staffel soll tatsächlich die letzte sein.

Das behauptet nun unter anderem das Magazin The Hollywood Reporter. Demnach soll das Familiendrama des Produzenten Dan Fogelman noch 2021 oder 2022 ein Ende finden. Vertreter von NBC wollten sich jedoch noch nicht zu diesen Behauptungen äußern. Stattdessen wurde darauf verwiesen, sich noch gedulden zu müssen, bis der Sender sein Programm für den Herbst veröffentlicht.

Überraschend dürfte diese Entscheidung allerdings nicht kommen. Schon 2019 hatte Serienschöpfer Dan Fogelman angekündigt, das Serienende bereits fest geplant zu haben und hatte auch keinen Hehl daraus gemacht, dass dieses mit Staffel sechs eintreten wird. Trotz guter Quoten scheint er nun an diesem Plan festzuhalten.

Twentieth Century Fox Film Corporation Szene aus der Serie "This Is Us - Das ist Leben"

Getty Images Der Cast von "This Is Us" bei den Screen Guild Awards 2019

Getty Images Der "This Is Us"-Cast

