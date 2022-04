Was erwartet die Fans wohl in der sechsten Staffel? Bereits seit Mai 2021 ist bekannt, dass die Serie This Is Us in die letzte Runde gehen wird. Überraschend kam das jedoch nicht, immerhin hatte der Schöpfer der Serie Dan Fogelman (46) über die Jahre hinweg offen über seine Vision für die preisgekrönte Serie gesprochen. Er wollte nie eine Serie machen, die 18 Staffeln hat. "Wir haben einen sehr direkten Plan", sagte er damals. Und das Serienfinale scheint sehr heftig zu werden.

Dan verriet Today, dass Mandy Moore (37), die die Rolle der Rebecca verkörpert, eine besonders emotionale Reaktion zeigte. "Das vorletzte Skript - ich habe es an die Darsteller geschickt und Mandy musste sich übergeben", plauderte der Produzent der Serie aus. Mandy erklärte daraufhin: "Es war so schön und verstörend zugleich. Das war meine körperliche Reaktion."

Dennoch scheint die Schauspielerin vollends begeistert von der neuen Staffel zu sein. "Ich bin Dan Fogelman unendlich dankbar dafür, dass er mein Leben mit 'This Is Us' in jeder Hinsicht verändert hat und mir in unserer letzten Staffel die Chance gibt, eine wirklich außergewöhnliche Episode der Serie zu leiten", schrieb sie in einem Instagram-Post.

Anzeige

Getty Images "This Is Us"-Produzent Dan Fogelman

Anzeige

Getty Images Der "This Is Us"-Cast, April 2022

Anzeige

Getty Images Die "This Is Us"-Schauspieler Milo Ventimiglia und Mandy Moore

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de