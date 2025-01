"This Is Us"-Stars halten nach Waldbränden zusammen

Sterling K. Brown (48), bekannt aus der Erfolgsserie This Is Us, hat sich inmitten der aktuellen Waldbrandkatastrophe in Kalifornien um seine ehemaligen Co-Stars Mandy Moore (40) und Milo Ventimiglia (47) gekümmert. Während eines Interviews mit Extra teilte Sterling mit, dass er sowohl mit Mandy als auch mit Milo gesprochen habe. Beide hätten bei den verheerenden Bränden erhebliche Verluste erlitten. "Es ist schwierig. Sie sind gerade mittendrin in all dem. Es heißt, einen Tag nach dem anderen zu nehmen", erklärte der Schauspieler. Die Brände, die in diesem Monat ausgebrochen sind, haben Tausende Häuser zerstört und zahlreiche Menschenleben gefordert.

Mandy Moore offenbarte auf Instagram, dass ihr Zuhause in Altadena schwer beschädigt worden sei. "Das Hauptgebäude steht noch, aber es ist unbewohnbar", schrieb die Sängerin und Schauspielerin. Tragisch sei, dass praktisch alle Nachbarn, darunter auch Mandys Schwager und Schwägerin, die kurz vor der Geburt ihres Kindes stehen, alles verloren haben. Für Mandy und ihre Familie sei es ein emotional aufwühlender Moment, geprägt von gemischten Gefühlen: "Wir fühlen uns seltsam schuldig, weil wir überlebt haben." Auch Milo Ventimiglia musste einen großen Verlust verkraften: Sein Haus in Malibu ging im Palisades-Feuer in Flammen auf. US-Medien zeigten den Schauspieler, wie er die Überreste seines Hauses besuchte. "Es gibt eine Art Schockmoment, in dem man denkt: 'Oh, das ist real und das passiert wirklich'", sagte Milo, der mit seiner Frau Jarah Mariano ein Baby erwartet, sichtlich bewegt.

Sterling, der Mandy und Milo in der TV-Serie als Teil der fiktionalen Pearson-Familie zur Seite stand, ist auch privat eng mit seinen Kollegen verbunden. Das Trio hatte während der Dreharbeiten von "This Is Us" eine enge Bindung aufgebaut, die bis heute anhält. Fans der erfolgreichen Serie wissen, wie wichtig persönliche Beziehungen und das Überwinden von Krisen für die Geschichte waren – ein Motiv, das nun auch abseits der Kameras im realen Leben der Stars Bedeutung findet. Während Sterling derzeit mit seiner neuen Serie "Paradise" Schlagzeilen macht, zeigt er mit seiner Unterstützung für Mandy und Milo, dass die Verbundenheit "einmal Pearson, immer Pearson" mehr als nur ein Serienmotto ist.

Getty Images Sterling K. Brown bei einem Event in Hollywood im Juni 2019

Dia Dipasupil/Getty Images Sterling K. Brown und Milo Ventimiglia beim NBCUniversal-Event in New York

