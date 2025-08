"Prominent getrennt"-Ariel ist entsetzt über Giulianos Lügen

Ariel und Giuliano Lorenzo Hediger sorgen in der aktuellen Staffel von "Prominent getrennt" für reichlich Gesprächsstoff. Die beiden traten nach ihrer Trennung in der beliebten Reality-Show auf, doch nun kommen pikante Details ans Licht. Ariel, Mutter einer Tochter, musste sich nach der Trennung immer wieder Vorwürfe anhören, dass die von ihr erhobenen Beschuldigungen, Giuliano habe sie betrogen, erfunden oder übertrieben seien. "Niemand hat mir geglaubt", erklärte sie in einem emotionalen Statement auf Instagram. Die jüngsten Szenen in der Show offenbaren jedoch: Ihre Anschuldigungen könnten von Anfang an wahr gewesen sein.

Im Rahmen von "Prominent getrennt" wurde deutlich, dass Giuliano offenbar nicht ganz ehrlich über die Geschehnisse während und nach der Beziehung mit Ariel war. Für Ariel, die die Szenen der Show nun zum ersten Mal bewusst ansieht, sind die Enthüllungen eine Mischung aus Bestätigung und Schmerz. "Es macht schon etwas mit mir, jetzt noch einmal alles zu sehen", sagte sie über die Konfrontation mit der Wahrheit. Besonders schmerzlich sei für sie gewesen, wie sehr sie sich damals allein gefühlt habe und wie oft sie als "Psycho" dargestellt wurde, obwohl sie nur für ihre Wahrheit einstand.

Ariel und Giuliano verbindet ihre gemeinsame Zeit in der Reality-TV-Welt, doch die Trennung hat tiefe Wunden hinterlassen. Während Ariel emotional offenbart, wie schwer die Zeit nach der Geburt ihres Kindes für sie war, zeigt sich, wie stark solche Erfahrungen noch Jahre später belasten können. Giuliano, der sich auch als Musiker einen Namen gemacht hat, hat bisher nicht auf die Enthüllungen reagiert. Auch auf Instagram haben die beiden inzwischen alle Verbindungen gekappt – sie folgen sich nicht mehr. Es bleibt abzuwarten, ob sich die beiden Ex-Partner in der Show weiterhin mit ihrer komplizierten Vergangenheit auseinandersetzen müssen.

RTL "Prominent getrennt"-Kandidaten Ariel und Giuliano Lorenzo Hediger

Instagram / lostbvtterflyy Giuliano Lorenzo Hediger mit seiner Ex Ariel und der gemeinsamen Tochter, Juni 2025

Instagram / lostbvtterflyy Giuliano Lorenzo Hediger im März 2025