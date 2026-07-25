Spott für Kaulitz-Serie: Giuliano Lorenzo Hediger wehrt sich

Giuliano Lorenzo Hediger hat genug von der Kritik, die ihm nach seinem Auftritt in der neuen Staffel der Netflix-Doku "Kaulitz & Kaulitz" entgegenschlägt. Gemeinsam mit seinem Kumpel Jannik Kontalis (29) ist der Realitystar in der Serie zu sehen – unter anderem bei einer großen Poolparty von Tom (36) und Bill Kaulitz (36). Im Netz mussten die beiden daraufhin zahlreiche negative Kommentare einstecken. Viele User warfen ihnen vor, "peinlich" oder "famegeil" zu sein. Für Giuliano Grund genug, in seiner Instagram-Story Stellung zu beziehen und die Vorwürfe zurückzuweisen.

"Ihr seid alle sooo neidisch, das ist wirklich verrückt. Jeder Einzelne von euch würde ohne auch nur eine Sekunde zu überlegen genau dasselbe machen, wenn ihr eingeladen wärt", schreibt er. Zudem betont der Ex on the Beach-Kandidat, dass er und Jannik zunächst gar nichts vom laufenden Dreh gewusst hätten: "Wir wussten nicht einmal, dass dort gedreht wird. Das haben wir erst erfahren, als wir vor Ort waren." Sein abschließendes Fazit fällt knapp aus: "Manche gönnen einfach gar nichts."

Auch Jannik ließ seinem Ärger freien Lauf. In einer Instagram-Fragerunde reagierte er auf die Aussagen von Tom Kaulitz, der in der Sendung deutlich gemacht hatte, nicht viel von ihm zu halten. "Ich bin einfach so enttäuscht von Tom", schrieb Jannik. Und weiter: "Mir immer ins Gesicht gegrinst, auf dem Oktoberfest auf den Tischen getanzt, aber hintenrum dann so was sagen." Jannik forderte klare Worte statt Sticheleien: "Nimm mich zur Seite und sag's mir ins Gesicht." Zum Schluss wurde er deutlich: "Nimm den Stock aus dem Arsch und werd erwachsen."

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Instagram / giulianohediger Giuliano Lorenzo Hediger, Reality-TV-Star

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Imago Bill Kaulitz und Tom Kaulitz bei der Premiere der 3. Staffel von "Kaulitz & Kaulitz" im Delphi Filmpalast, Berlin

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Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis, Reality-TV-Bekanntheit

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