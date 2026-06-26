Erfolg der Norweger macht Charlotte Engelhardt zum WM-Fan

Charlotte Würdig (47), die seit Kurzem wieder unter ihrem Mädchennamen Engelhardt bekannt ist, ist eigentlich kein großer Fußballfan. Der Erfolg der norwegischen Nationalmannschaft bei der Fußball-WM reißt die gebürtige Norwegerin dennoch mit. Das plaudert sie im Interview mit Promiflash anlässlich ihrer neuen Reality-TV-Show "Bad Boyfriends" aus. "Die norwegischen Spiele sind für mich schon echt cool gerade", erzählt sie und lacht: "Also, ich verstehe vom Fußball nichts, aber ich verstehe, dass Norwegen echt im Moment so weit gekommen ist wie nie zuvor."

Heute Abend muss das norwegische Team gegen Frankreich ran. Für das entscheidende Duell drückt Charlotte fest die Daumen – und setzt dabei auch auf eine besondere Ausgangslage beim Gegner. Der französische Nationaltrainer Didier Deschamps (57) musste wegen eines Todesfalls in seiner Familie kurzfristig abreisen. "Das ist ja sehr traurig. Aber natürlich hoffen wir, dass jetzt so ein bisschen Unruhe reinkommt und dass die Norweger so richtig Wikinger-Rückenwind haben, damit die jetzt einfach da durchsegeln können", hofft Charlotte im Gespräch mit Promiflash. Zu große Erwartungen will sie trotzdem nicht schüren: "Ich glaube nicht, dass wir im Finale stehen werden." Für die deutsche Nationalmannschaft hingegen schlägt ihr Herz kaum. Würde Norwegen nicht erfolgreich mitspielen, würde sie die WM laut eigener Aussage kaum wahrnehmen.

Beruflich ist Charlotte gerade ebenfalls gut beschäftigt. Gemeinsam mit Calvin Kleinen (34) moderiert sie die neue Realityshow "Bad Boyfriends – Jetzt wird abgerechnet", in der Männer von ihren Partnerinnen mit ihren Beziehungs-Red-Flags konfrontiert werden. Die Sendung läuft ab dem kommenden Dienstag, dem 30. Juni, in Doppelfolgen auf RTL+.

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Imago Charlotte Würdig bei den Reality Awards 2026

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Getty Images Norwegens Nationalteam posiert vor dem WM-2026-Gruppenspiel gegen Irak

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RTL / Markus Hertrich Calvin Kleinen und Charlotte Würdig, Moderatoren von "Bad Boyfriends"