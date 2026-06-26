Fünfter Monat: So viel wiegt Juliencos schwangere Freundin

Palina Miner, die Freundin von Julian Claßen (33), ist schwanger – und nimmt ihre Follower ganz offen mit auf die spannende Reise. In ihrer Instagram-Story wurde die Influencerin besonders ehrlich und gewährte ihren Fans einen persönlichen Einblick in ihre körperlichen Veränderungen: Sie postete ein Bild ihrer Waage, auf der 61,7 Kilogramm zu sehen sind. Das bedeutet, dass die etwa 1,60 Meter große Social-Media-Persönlichkeit im fünften Monat rund sechs Kilogramm zugenommen hat.

Palina möchte trotz der natürlichen Gewichtszunahme während der Schwangerschaft auf sich achten. "Ich nehme gerade auf jeden Fall zu. Ich achte aber dennoch auf eine gesunde Ernährung und bin jetzt bei sechs Kilo plus im fünften Monat", schrieb sie dazu in ihrer Story. Gleichzeitig wandte sie sich mit einer Frage an ihre Community: "Wie war das bei euch, Mädels?" – und lud ihre Followerinnen damit ein, ihre eigenen Erfahrungen mit ihr zu teilen.

Zuvor hatte das Paar seine Follower mit süßen Schwangerschaftsfotos beglückt. Auf Instagram zeigte sich Palina in einem bauchfreien Oberteil, das ihren wachsenden Babybauch in Szene setzte. Julian umarmte sie auf einem Bild von hinten und legte die Hand auf ihren Bauch. Auf einem weiteren Foto lagen auch die Hände seiner Kinder darauf. Zudem war auf einem dritten Schnappschuss zu sehen, wie Julian breit lächelnd seine Stirn an ihren Bauch drückte. Dazu schrieben die beiden: "Man sieht nur ein bisschen Bauch, aber fühlt schon alles."

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Instagram / julienco_ Julian Claßen und seine Freundin Palina im Mai 2026

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Instagram / palinamin Palina und Julian Claßen, Influencer

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Instagram / julienco_ Julian Claßen und Palina, Juni 2026