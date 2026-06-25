Süß: Julian Claßen und Palina teilen Schwangerschaftsfotos

Julian Claßen (33) und seine Partnerin Palina genießen derzeit eine ganz besondere Zeit: Das Paar erwartet gemeinsamen Nachwuchs. Nach der Verkündung ihrer Schwangerschaft teilen die beiden nun liebevolle Babybauchfotos, die ihre Vorfreude deutlich machen. Auf den Instagram-Aufnahmen zeigt sich Palina in einem bauchfreien Oberteil, das ihren wachsenden Babybauch betont. Besonders liebevoll: Auf einem Bild umarmt Julian sie von hinten und hält ihren Bauch, auf einem weiteren liegen seine Hände gemeinsam mit denen seiner Kinder darauf. Ein drittes Foto zeigt ihn lächelnd, wie er seinen Kopf an Palinas Bauch lehnt. Dazu schreiben sie: "Man sieht nur ein bisschen Bauch, aber fühlt schon alles."

Die Fans zeigen sich begeistert und feiern die süßen Einblicke des Paares. In den Kommentaren häufen sich liebevolle Nachrichten wie "Meine Schönen. Behaltet das, was ihr habt, immer bei" oder "Ein bisschen Bauch und ganz viel Liebe sehe ich da." Auch Wünsche für die Schwangerschaft sind dabei: "Wie schön, wünsche euch alles Gute und eine schöne Schwangerschaft!" Gleichzeitig richten einige Follower den Blick bereits in die Zukunft und setzen Julian ein wenig unter Druck – offenbar mit der Hoffnung auf einen baldigen Antrag: "Die Bilder wären noch schöner, wenn ein Ring da wäre, Herr Julian Claßen?"

Doch nicht nur die Fans, auch Palina scheint bereit für eine Verlobung zu sein. Vor wenigen Wochen machte sie deutlich, dass sie beim Thema Heiraten offenbar keine Zeit verlieren will. In ihrer Instagram-Story zeigte sie eine große Deko-Verlobungsring-Attrappe und schrieb dazu: "Kaufe ich jetzt und stelle es ins Wohnzimmer. Vielleicht checkt er's dann!" Auch in einer Fragerunde wurde sie deutlich, als ein Fan wissen wollte, ob sie lieber schwanger oder erst nach der Geburt heiraten würde. Ihre Antwort: "Du, ich wäre heute noch bereit, die Sonne ist ja noch nicht mal unten." Mit einem Augenzwinkern richtete sie sich anschließend direkt an Julian: "Wollen wir anstatt jetzt einkaufen zu gehen vielleicht was anderes machen?"

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Instagram / julienco_ Julian Claßen und Palina, Juni 2026

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Instagram / julienco_ Julian Claßen, seine Kinder und Palina, Juni 2026

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Instagram / palinamin Palina und Julian Claßen, Influencer