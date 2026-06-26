Gewusst? Malia Obama ist eine aufstrebende Filmemacherin

Malia Obama (27) geht ihren eigenen Weg in Hollywood: Die Tochter von Barack Obama (64) und Michelle Obama (62) hat sich in den vergangenen Jahren eine Karriere als Filmemacherin aufgebaut und sorgt nun mit ihrem neuesten Projekt für Gesprächsstoff, wie Hollywood Life berichtet. Die Harvard-Absolventin arbeitet als Autorin und Regisseurin und war 2023 im Writers Room der gefeierten Serie "Swarm" von Donald Glover (42) beteiligt, wie unter anderem US-Medien berichten. 2024 feierte dann ihr Kurzfilm "The Heart" beim renommierten Sundance Film Festival in Park City Premiere – auf dem roten Teppich und in den Credits tritt sie dabei nicht mehr als Malia Obama auf, sondern nur noch unter ihrem Vornamen und Zweitnamen Malia Ann. Genau dieser Schritt entfacht online eine hitzige Debatte.

Für Aufsehen sorgt nun vor allem die Namensfrage: In den Credits von "The Heart" steht nicht mehr Malia Obama, sondern schlicht Malia Ann – im Netz hagelt es dafür Kommentare von Kritikern, die sie als sogenanntes Nepo Baby bezeichnen. Unterstützung bekommt die Regisseurin jedoch von prominenter Seite. "Wenn sie weiß, dass sie eine Obama ist, warum kümmert euch das?", wetterte Whoopi Goldberg (70) in ihrer Talkshow "The View" gegen die Nörgler. Die Schauspielerin stellte klar, Malia dürfe sich nennen, wie sie wolle, und fragte weiter, warum Menschen ihre Zeit mit solcher Aufregung verschwenden. Barack und Michelle Obama selbst haben sich zu der aktuellen Kritik nicht öffentlich geäußert, betonen aber in Interviews immer wieder, wie wichtig es ihnen ist, dass Malia und ihre Schwester Sasha ihren eigenen Weg gehen und ihre Erfolge aus eigener Kraft erreichen.

In ihrer offiziellen Vorstellung für Sundance beschreibt Malia den Film als Geschichte "über verlorene Gegenstände und einsame Menschen und Vergebung und Reue". Gleichzeitig gehe es darum, zu zeigen, wo in all diesen Gefühlen trotzdem Nähe und Zärtlichkeit Platz finden können. Die junge Filmemacherin hofft demnach, dass "The Heart" Zuschauerinnen und Zuschauer ein kleines Stück weniger einsam macht oder sie zumindest daran erinnert, die Menschen in ihrem Umfeld nicht zu vergessen. Schon bei "Swarm" hatte Showrunnerin Janine Nabers im Gespräch mit Medien von Malias kreativen Ideen geschwärmt und erklärt, einige ihrer Pitches seien "wild as hell" gewesen, gleichzeitig aber sehr gut und extrem witzig. Laut ihrer Biografie wirkte Malia an gleich sieben Episoden der Serie mit.

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Getty Images Malia Ann Obama, Januar 2024

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Getty Images Barack Obama, Michelle Obama, Malia Obama und Sasha Obama bei der Eröffnung des Barack Obama Presidential Center in Chicago, 18. Juni 2026

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Instagram / barackobama Malia, Michelle und Sasha Obama

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