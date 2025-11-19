Malia Obama (27) begeistert in L.A. mit trendigem Jeans-Look

Malia Obama wurde vor Kurzem in Los Angeles gesehen, wo sie mit ihrem lässigen, aber schicken Streetstyle überraschte. Die 27-jährige Tochter des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama (64) und Michelle Obama (61) trug ein ärmelloses Jeans-Minikleid mit ausgefransten Kanten, das sie über einen gerippten, grauen Pullover gestylt hatte. Wie Bilder des Hello!-Magazins zeigen, kombinierte sie dazu schwarze Strumpfhosen, kniehohe lederne Stiefel in Braun und eine bunte Patchwork-Tasche, die dem Look einen verspielten Touch verlieh. Mit ihren sanft gewellten, kupferfarbenen Haaren und dezentem Make-up bewies sie erneut ihren Sinn für subtile Eleganz.

Wie das Hello!-Magazin erklärte, sehen Modeexperten in Malias Look eine Hommage an die Stil-Elemente der 90er Jahre, deren Revival gerade die Modewelt erfasst. Denim-Minikleider und Patchwork-Designs erleben besonders unter jungen Kreativen der Generation Z ein großes Comeback, und Malia zeigt mit ihrer Outfit-Wahl, dass sie diesen Trend stilsicher umsetzt. Seit ihren Tagen an der Harvard-Universität beeindruckt Malia immer wieder mit einer Mischung aus klassischen Schnitten und jugendlichem, bohemischem Flair. Mittlerweile lebt sie in Los Angeles und hat sich dort eine kreative Karriere als Autorin und Filmemacherin aufgebaut – wobei Malias persönlicher Stil ihre kreative Ader unterstreicht.

Malias Mutter, Michelle, die vor Kurzem ihr neues Buch "The Look" veröffentlichte, gab kürzlich Einblicke in die Mode-Regeln, die während ihrer Zeit im Weißen Haus für Malia und ihre Schwester Sasha (24) galten. In einem Interview mit dem Magazin People erklärte sie: "Ihr [Malia und Sasha] arbeitet mit [meiner Stylistin] Meredith Koop, wenn ihr euch für öffentliche Termine kleidet. Wenn ihr bei uns seid, seid ihr im Job." Gleichzeitig ermutigte sie ihre Töchter, in ihrer privaten Welt ihren eigenen Stil zu finden und auszuleben.

Getty Images Malia Ann Obama, Januar 2024

Imago Barack, Sasha, Malia und Michelle Obama im Februar 2024 in Washington

Getty Images Sasha und Malia Obama in Indonesien, 2017

