Cool: Malia Obama begeistert in LA mit ultralässigem Look

Fernab von eleganten Staatsempfängen und polierten Auftritten zeigt sich Malia Obama (27) von ihrer entspannten Seite. Die 27-Jährige wurde jüngst in Los Angeles beim Besuch eines Nagelstudios gesichtet – und sorgte dabei mit ihrem lässigen Streetstyle, auf Fotos, die Hello! vorliegen, zu sehen, für Aufsehen. Malia trug ein schwarzes Tanktop ohne BH, dazu weit geschnittene Baggy-Jeans, flache Sandalen und eine schlichte schwarze Umhängetasche. Ihr langes Haar ließ sie offen und leicht zerzaust fallen. Ein Look, der kaum unterschiedlicher sein könnte zu den durchgestylten Auftritten ihrer Kindheit und Jugend an der Seite ihrer Eltern Barack Obama (64) und Michelle Obama (62) im Weißen Haus.

Heute lebt Malia ein Leben weitgehend abseits des Rampenlichts in Los Angeles. Sie arbeitet hinter den Kulissen der Unterhaltungsbranche als Autorin und Kreative und hält sich trotz des anhaltenden öffentlichen Interesses an ihrer Person bewusst zurück. Ihre Auftritte in der Öffentlichkeit sind rar, umso mehr Aufmerksamkeit erregen sie, wenn sie doch stattfinden. Passend dazu hat sich ihre Mutter Michelle gerade erst über die Stilregeln geäußert, die in der Familie Obama während der Zeit im Weißen Haus galten. Gegenüber dem Magazin People, anlässlich ihres neuen Modebuchs "The Look", erklärte die Ex-First-Lady, wie sie die öffentlichen Auftritte ihrer Töchter mit Stylistin Meredith Koop koordinierte: "Wir hatten einen Deal: Du arbeitest mit Meredith zusammen, wenn du dich für öffentliche Events anziehst. Was für eine 13-Jährige angesagt ist, ist nicht akzeptabel, wenn man die Treppe der Air Force One hinunterkommt. Wenn du bei uns bist, bist du im Dienst. Deine Wahl kann nicht im Vordergrund stehen, aber du kannst deine Meinung mit einbringen."

Im privaten Alltag war das alles jedoch anders – dort durften Malia und ihre Schwester Sasha (24) ihren eigenen Stil frei ausleben. Michelle berichtete auch von einem häuslichen Running Gag mit Barack, der sich mit der Erziehung manchmal schwer tat: "Barack sagte manchmal: 'Diese Shorts wirken wirklich kurz.' Und ich antwortete: 'Sag nichts. Lass sie machen.'" Wie sehr Malia diesen Freiraum genossen haben dürfte, zeigt ihr heutiger Look: Der Griff zu oversized Denim und dem schlichten Tanktop gilt in Gen-Z-Modekreisen längst als Statement für lässige Coolness mit Wiedererkennungswert.

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Getty Images Malia Ann Obama bei der Premiere von "The Heart" auf dem Sundance Film Festival 2024

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Getty Images Malia Obama im März 2016

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Getty Images Barack Obama mit seiner Frau Michelle und seinen Töchtern Malia und Sasha

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