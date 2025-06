Darum legt Barack Obamas Tochter Malia den Nachnamen ab

Malia Obama (26) wagt einen mutigen Schritt: Die Tochter des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama (63) legt ihren berühmten Nachnamen ab. Damit erhofft sie sich, als Karrierefrau ihren eigenen Weg gehen zu können. "Ich meine, es ist sehr wichtig für meine Kinder, dass sie das Gefühl haben, dass sie sich das, was sie in der Welt bekommen, verdient haben, und sie wollen nicht, dass die Leute annehmen, dass sie nicht hart arbeiten, dass sie einfach natürlich sind, dass ihnen alles in die Wiege gelegt wurde", erklärte Malias Mutter Michelle (61) nun in "Sibling Revelry". Auch wenn sie und Barack zunächst über Malias Entscheidung schmunzelten, respektieren sie diesen Schritt.

Malia entschied sich bewusst zu diesem Schritt, um es in der Filmbranche nicht nur wegen des Nachnamens Obama weit zu schaffen. Für ihr Regiedebüt legte sie den Namen bereits ab und trat stattdessen als Malia Ann auf. Der Kurzfilm mit dem Titel "The Heart" wurde 2024 beim Sundance Film Festival vorgestellt und erzählt die Geschichte eines trauernden Mannes nach einem Streit mit seiner Mutter. Mama Michelle habe bereits in den Teenagerjahren von Malia und ihrer Schwester Sasha (23) beobachtet, wie sie nicht immer nur an dem Namen Obama gemessen werden wollten. "Sie haben definitiv eine Phase in ihren Teenagerjahren durchgemacht, in der es darum ging, sich abzugrenzen, [wo] man versucht, sich abzugrenzen", berichtete sie in dem Podcast.

Malia und Sasha (53) sind seit jeher bemüht, sich ein unabhängiges Leben aufzubauen. Bereits im Teenageralter versuchten sie, sich von der öffentlichen Aufmerksamkeit zu lösen, die ihr Status mit sich brachte. Ihre Eltern unterstützen sie dabei stets, versuchten aber auch gleichzeitig, sie vor der Presse zu schützen. Das war aber gar nicht so leicht. "Das war eine Mammutaufgabe. Und es wurde schwieriger, je älter sie wurden", verriet Michelle in dem Podcast "Let’s Talk Off Camera" über die nervenaufreibenden Jahre im Weißen Haus.

Anzeige Anzeige

Instagram / barackobama Malia, Michelle und Sasha Obama

Anzeige Anzeige

Getty Images Präsident Barack Obama und seine Töchter Sasha und Malia

Anzeige Anzeige