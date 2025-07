Barack Obama offen: So war das Elternsein im Rampenlicht

Barack Obama (63) hat im Podcast "IMO", moderiert von seiner Frau Michelle Obama (61), offen über die Herausforderungen gesprochen, die die Erziehung seiner beiden Töchter Malia (27) und Sasha (24) im Rampenlicht des Weißen Hauses mit sich brachte. Die ehemalige First Family zog ihre Mädchen unter den Augen der Öffentlichkeit groß – eine besondere Situation. Barack erklärte: "Ich glaube, wir haben einen ziemlich guten Job gemacht, unsere Mädchen zu erziehen, aber ich habe oft gesagt, dass es schwieriger gewesen wäre, einen Sohn großzuziehen."

Barack sprach zudem über die aktuellen Herausforderungen bei der Erziehung von Jungen in einer polarisierten Welt und betonte, wie wichtig es sei, in Jungen zu investieren, um gesunde Rollenbilder zu fördern. Dabei warnte er vor destruktiven Einflüssen, die junge Männer dazu verleiten könnten, die Schuld auf Frauen zu schieben. Gleichzeitig ließ Michelle keinen Zweifel daran, dass die Teenagerzeit ihrer Töchter eine besonders anspruchsvolle Phase war – vor allem unter den Augen der Öffentlichkeit. "Jedes Wochenende war ein Albtraum", gestand sie in einem Gespräch bei "Let's Talk Off Camera" mit Kelly Ripa (54). Die Eltern arbeiteten intensiv daran, ihre Töchter trotz des Lebens in der Öffentlichkeit möglichst normale Jugendliche sein zu lassen.

Malia und Sasha sind mittlerweile erwachsen und haben ihren eigenen Weg gefunden: Malia lebt als talentierte Filmemacherin in Los Angeles und gab kürzlich ihr Regiedebüt, während Sasha 2023 ihren Abschluss in Soziologie an der University of Southern California machte. Michelle schwärmte in der "Jennifer Hudson Show": "Sie sind klug, lustig und weise auf ihre ganz eigene Weise." Barack ergänzte im Podcast, dass ihre Jugendjahre, vor allem als Teenager im Weißen Haus, zwar herausfordernd waren, die beiden jungen Frauen heute aber als "fantastisch" bezeichnet werden können.

Instagram / michelleobama Malia, Barack und Sasha Obama

Pete Souza/The White House via Getty Images Barack Obama (zweiter v. r.), Michelle Obama (zweite v. l.), Malia (l.) und Sasha mit ihren Hunden

Getty Images Sasha und Malia Obama in Indonesien, 2017