Mega-Überraschung: Malia und Sasha Obama strahlen in Chicago

Großes Hallo bei der feierlichen Eröffnung des Obama Presidential Center in Chicago: Neben dem ehemaligen Präsidenten Barack Obama (64) und seiner Frau Michelle (62) betraten überraschend auch die Töchter Malia (27) und Sasha (25) die Bühne. Der gemeinsame Auftritt im Stadtteil South Side zog sofort die Blicke aller prominenten Gäste auf sich und sorgte für kollektive Begeisterung. Es war ein Bild mit absolutem Seltenheitswert, da sich die beiden Schwestern seit fast einem Jahrzehnt konsequent aus der medialen Öffentlichkeit herausgehalten haben und seither sehr erfolgreich ihre ganz eigenen Wege abseits der großen Politik gehen.

Dabei vergisst man leicht, unter welchem Druck die beiden groß geworden sind: Bei der historischen Wahl ihres Vaters im Jahr 2008 waren die Geschwister gerade einmal zarte zehn und sieben Jahre alt. Statt einer unbeschwerten Teenie-Zeit erlebten Malia und Sasha damals eine Jugend im absoluten Ausnahmezustand. Zwischen Staatsbanketten und Blitzlichtgewitter wuchsen sie im Weißen Haus heran, bevor sie 2017 den logischen Schritt in die relative Anonymität wagten. Seither schützen sie ihr Privatleben eisern und tauchen im Grunde nur auf Social Media auf, wenn Papa Barack mal wieder sentimentale Geburtstagsposts absetzt.

Genau wegen dieses gewählten Rückzugs wurde es in den letzten Jahren so still um den prominenten Nachwuchs. Während Nesthäkchen Sasha laut 20Min im Februar immerhin kurz bei einem NBA-All-Star-Spiel an der Seite ihres Vaters gesichtet wurde, arbeitet die ältere Schwester Malia als eigenständige Filmschaffende bisher lieber hinter den Kulissen der Traumfabrik, als sich auf den roten Teppichen zu zeigen. Die Eröffnung des neuen Kulturzentrums war nun jedoch der perfekte Anlass für ein kurzes, aber glanzvolles Comeback – immerhin soll der hochmoderne Komplex aus Museum, Grünanlagen und Bibliothek das geschichtsträchtige Erbe der gesamten Familie für die Zukunft zementieren.

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Getty Images Malia Obama und Sasha Obama bei der Eröffnung des Barack Obama Presidential Center in Chicago, 18. Juni 2026

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Getty Images Barack Obama, Michelle Obama, Malia Obama und Sasha Obama bei der Eröffnung des Barack Obama Presidential Center in Chicago, 18. Juni 2026

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Getty Images Sasha, Malia und Michelle Obama bei einem Event in Chicago im Juni 2008