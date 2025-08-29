Barack Obama tat sich mit Erziehung seiner Tochter schwer

Michelle Obama (61) hat in ihrem "IMO"-Podcast einige amüsante und zugleich ehrliche Einblicke in die Erziehung der gemeinsamen Töchter Malia Obama (27) und Sasha Obama (24) mit ihrem Mann Barack (64) gegeben. Vor allem die unterschiedliche Dynamik zwischen Vater und Töchtern sorgte dabei für Heiterkeit. Während Malia als Teenager Versuche unternahm, durch charmante Gespräche mit Barack ihren Freiraum zu verhandeln, zeigte Sasha sich deutlich reservierter. Michelle beschrieb sie scherzhaft als "eine Katze", die weder gestreichelt noch erobert werden wollte. Barack habe dies humorvoll als "schwierig" empfunden, doch Michelle stellte ihm gegenüber klar: "Die Erste war einfach ein Pleaser."

In ihrem Austausch schilderte Michelle, wie Malia während ihrer Teenagerzeit geschickt mit ihrem Vater umging: Bevor sie Pläne schmiedete, nahm sie sich Zeit, um mit Barack über ernste Themen zu sprechen, was diesen immer beeindrucken konnte. Sasha hingegen zeigte sich von Natur aus autonomer und forderte nicht dieselbe Art von Aufmerksamkeit ein. Barack selbst reflektierte in einem anderen Podcast-Gespräch, dass er es möglicherweise schwerer gefunden hätte, Söhne großzuziehen. Er räumte ein, dass er womöglich strenger und kritischer gewesen wäre, falls er einen Sohn gehabt hätte, und dass dies auch durch seine eigene Vaterlosigkeit in der Jugend beeinflusst wurde.

Vor wenigen Monaten sorgte Malia mit einer überraschenden Entscheidung für Schlagzeilen: Die Tochter des ehemaligen Präsidenten verzichtete erstmals öffentlich auf ihren Nachnamen und stellte ihr Regiedebüt beim Sundance Film Festival schlicht als Malia Ann vor. Dieser Schritt sollte ihr helfen, in der Filmbranche nicht sofort an dem berühmten Namen gemessen zu werden. "Ich meine, es ist sehr wichtig für meine Kinder, dass sie das Gefühl haben, dass sie sich das, was sie in der Welt bekommen, verdient haben, und sie wollen nicht, dass die Leute annehmen, dass sie nicht hart arbeiten, dass sie einfach natürlich sind, dass ihnen alles in die Wiege gelegt wurde", verriet Michelle offen im Podcast "Sibling Revelry".

Getty Images Barack Obama und seine Tochter Sasha, Dezember 2016

Getty Images Malia Obama, Barack Obama, Sasha Obama und Michelle Obama, Oktober 2013

Getty Images Malia Ann Obama, Januar 2024