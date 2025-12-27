Michelle Obama erinnert sich an frustrierenden Mutter-Moment

Ein Abend, zwei völlig unterschiedliche Reaktionen: Michelle Obama (61) erinnert sich im Podcast "IMO with Michelle Obama & Craig Robinson" an einen Moment, der sie als Mutter an ihre Grenzen brachte. Barack Obama (64) war auf Reisen, sie war allein mit Malia (27) und Sasha (24) zu Hause, es war spät in der Nacht. Die Mädchen, damals etwa sieben und drei, sollten ins Bett, doch die Stimmung war aufgekratzt, niemand hörte zu. Aus Frust sagte Michelle, sie sei "fertig mit dem Elternsein" und die beiden könnten das offenbar alleine. Was dann passierte, blieb ihr bis heute im Gedächtnis – und sagt viel über ihre Töchter aus.

Wie Michelle erzählt, reagierte Malia sofort kleinlaut, entschuldigte sich und machte sich ohne Murren fürs Bett fertig. Sasha hingegen schnappte sich ihre geliebte Decke, drehte kommentarlos um und stapfte die Treppe hoch, um weiter fernzusehen – ganz so, als hätte sie nur auf diese Ansage gewartet. "Sie kam fünf Stufen weit", schilderte Michelle, dann folgte der unmissverständliche Ruf nach unten. Die Szene verortete die damalige First Lady zeitlich in jene Phase, als Barack häufig unterwegs war und die abendliche Routine an ihr hing. Im Gespräch mit Gast Henry Winkler (80) erklärte sie außerdem, dass die Episode die Schwestern bis heute treffend charakterisiere: Malia als jemand, der Harmonie sucht, Sasha als jemand, der seinen eigenen Weg gehen will.

Privat zeichnete Michelle Obama in der Vergangenheit immer wieder das Bild einer Mutter, die auf Autonomie und Vertrauen setzt. Nach dem Tod ihrer Mutter Marian Robinson (†86) betonte sie, wie wichtig Selbstständigkeit in der Familie stets gewesen sei – ein Leitmotiv, das sie auch Malia und Sasha mitgegeben habe. Malia arbeitet inzwischen kreativ als Filmemacherin, während Sasha ihr Soziologie-Studium in Los Angeles abgeschlossen hat und die Freiheit genießt, sich auszuprobieren. Wenn Michelle im Podcast mit Humor und Offenheit über Erziehung spricht, wird zwischen den Zeilen deutlich, wie eng die Bindung der Familie ist – getragen von Ritualen, klaren Worten und dem Wissen, dass jede ihren eigenen Weg geht.

Getty Images Michelle Obama beim Martha’s Vineyard African American Film Festival 2025

Instagram / barackobama Malia, Michelle und Sasha Obama

Getty Images Barack und Michelle Obama, ehemaliger Präsident und ehemalige First Lady der USA