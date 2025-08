Ehekrise? Michelles Worte an Barack Obama sind eindeutig

Zum 64. Geburtstag ihres Mannes Barack Obama (64) hat Michelle (61) Obama auf Instagram eine liebevolle Botschaft veröffentlicht, die ihre Follower begeistert. Die ehemalige First Lady teilte ein gemeinsames Foto mit dem früheren Präsidenten und schrieb dazu: "Alles Gute zum Geburtstag mein Liebster, mein bester Freund, mein Ein und Alles! Barack, auch nach all den Jahren bist du immer noch der coolste Typ, den ich kenne." Barack ließ es sich nicht nehmen, in den Kommentaren zu antworten: "Ich liebe dich, Miche! Und danke an alle für die vielen Geburtstagswünsche." Die romantische Geste zeigt einmal mehr, wie verbunden das Paar nach über 30 gemeinsamen Jahren ist.

Die Harmonie zwischen den Obamas wird somit öffentlich erneut unterstrichen, nachdem im Laufe des Jahres Gerüchte um eine mögliche Trennung kursierten. Anlass hierfür war, dass der ehemalige Präsident bei mehreren Anlässen ohne seine Frau aufgetreten war. Im April nahm Michelle in ihrem Podcast Stellung zu den Spekulationen und betonte, dass sie die Gerüchte mit Humor nehmen und sich nicht davon beeinflussen lassen. Im Juli plauderten die beiden in einer weiteren Podcastfolge gemeinsam darüber und sprachen offen über die Herausforderungen ihrer langen Ehe, die sie stets zusammen gemeistert hätten.

Seit ihrer Hochzeit im Jahr 1992 beweist das Paar immer wieder, dass ihre Beziehung auch den stressigsten Zeiten standhält. Sowohl Michelle als auch Barack betonen regelmäßig, wie sehr sie als Partner voneinander profitieren. Michelle schwärmte im vergangenen Jahr in ihrem Podcast: "Ich bin durch die Ehe mit Barack zu einem besseren Menschen geworden." Berichte über den Alltag der Obamas verraten zudem, dass sie trotz ihrer Prominenz die Nähe zueinander und zu ihrer Familie stets pflegen. Ihre Töchter Malia (27) und Sasha (24), mittlerweile erwachsen, hatten die Familie schon häufiger als ihren stärksten Rückhalt beschrieben.

Getty Images Michelle und Barack Obama vor dem Weißen Haus

Getty Images Barack und Michelle Obama im August 2023

Instagram / BarackObama Barack und Michelle Obama