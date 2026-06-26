Klare Ansage von Christina Dimitriou zu Aleks-Vanessa-Drama

Christina Dimitriou (34) ist es leid – und das macht sie nun unmissverständlich deutlich. In ihrer Instagram-Story meldet sich die TV-Bekanntheit jetzt zu der neuen Folge Prominent getrennt zu Wort, in der es zwischen ihrem Ex Aleksandar Petrovic (34) und dessen Ex-Verlobten Vanessa Nwattu (25) bei ihrer Zeit zu zweit heftig eskaliert. Christinas klare Botschaft an ihre Follower: "Ich werde mich das erste und das letzte Mal dazu äußern", stellt sie klar und betont, dass ihr dieses Thema schlicht nichts mehr bedeutet. "Dieses Thema ist für mich Schmutz, juckt mich nicht."

Dabei lässt die Influencerin keinen Zweifel daran, dass sie die Situation selbst längst abgehakt hat. "Irgendwann reicht dieses Thema", schimpft sie und fordert ihre Community dazu auf, es endlich ruhen zu lassen. "Ich habe eine Entschuldigung angenommen, und damit ist es auch gut. So, und trotzdem gehe ich meinen Weg", erklärt sie in ihrer Story. Gleichzeitig stellt sie klar, dass sie kein Mensch sei, der andere hasst, und sich deshalb nicht gegenseitig "in den Dreck ziehen" wolle.

Christina macht in ihrer Botschaft auch deutlich, wo ihr Fokus stattdessen liegt: bei sich selbst und ihrer Tochter. "Ich hab ein anderes Leben. Ich bin mit meinem Kopf ganz woanders", sagt sie. "Ich muss auch nicht viel über mein Privatleben erzählen. Mir geht es hervorragend", so die Realitybekanntheit. Christina wurde durch ihre Teilnahme an verschiedenen TV-Formaten bekannt, darunter Temptation Island VIP mit ihrem Ex Aleks, der sich damals für Vanessa in der Show von ihr trennte.

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Imago Christina Dimitriou bei Fame Fighting International, Juni 2026

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RTL Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu bei "Prominent getrennt"

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Instagram / christinadimitriou_official Christina Dimitriou mit ihrer Tochter, Februar 2026