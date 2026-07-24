Party-Clip mit Vanessa: Aleks Petrovic meldet sich zu Wort

Das Drama rund um Aleksandar Petrovic (35) und seine Ex-Verlobte Vanessa Nwattu (26) geht in die nächste Runde. Kürzlich kursierte ein Video, das die beiden überraschend vertraut zeigte. Sie tanzten und lachten gemeinsam und hielten sogar Händchen – ein ungewohnter Anblick, nachdem sich die zwei Realitystars bei Prominent getrennt zuletzt komplett zerstritten hatten. Ist doch alles halb so wild zwischen den Ex-Partnern? Aleks bezieht Stellung.

Auf Instagram teilt Aleks ein weiteres Video, das die Party-Situation mit Ausschnitten aus der Show vergleicht. Bei "Prominent getrennt" trafen die beiden nach dem Eklat bei Temptation Island VIP aus dem vergangenen Jahr erstmals wieder aufeinander. Vanessa machte Aleks im Zuge dessen harte Vorwürfe. "Es wurde so viel Rufmord betrieben… Eine Schande für alle Frauen, die wirklich Angst vor ihrem Partner haben. Ich wünsche dir eine gute Heilung", schreibt er nun zu dem Video.

Bekannt geworden war der Clip über den exklusiven YouTube-Kanal von "Nightfever". Das Video zeigte die beiden eng umschlungen tanzend, Händchen haltend und gemeinsam lachend – aufgenommen auf der Aftershowparty nach dem Finale der Show. Aleks war darin auch mit emotionalen Aussagen zu hören: "Ich habe keine Frau so sehr geliebt wie sie", erklärte er, bevor er hinzufügte: "Ey, wir waren verlobt." Dass sich die beiden nach allem, was in der Sendung gezeigt worden war, so vertraut zeigten, hatte unter den Fans eine Welle der Empörung ausgelöst.

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RTL Aleks Petrovic bei "Prominent getrennt"

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RTL Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu bei "Prominent getrennt"

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IMAGO / BOBO Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu, November 2024