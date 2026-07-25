Inniges Tanzvideo von Aleks Petrovic und Vanessa: Netz tobt

Ein neues Video sorgt im Netz für mächtig Gesprächsstoff: Realitystar Aleksandar Petrovic (35) und Vanessa Nwattu (26) sind darin beim Tanzen zu sehen – und das äußerst vertraut. Der Clip, den Sam Dylan (35) im Rahmen seiner Nightfever-Show auf YouTube veröffentlichte, zeigt die beiden eng umschlungen. Aleks gibt Vanessa sogar einen Kopfkuss, die Stimmung zwischen den beiden wirkt harmonisch und ungezwungen. Entstanden ist das Video angeblich nach den Dreharbeiten zu der Sendung Prominent getrennt – einem Format, in dem die Ex-Partner mit ihren Streitereien zuletzt für mächtig Wirbel gesorgt hatten.

Unter einem Beitrag von Promiflash auf Instagram kochen daraufhin die Meinungen der Nutzer hoch. Viele zeigen sich skeptisch und zweifeln an Vanessas Ehrlichkeit. "Dass sie nicht ehrlich ist, habe ich schon immer gesagt", schreibt ein User. Andere werfen dem Duo vor, die ganze Situation für Aufmerksamkeit inszeniert zu haben: "Scheinbar war das ganze Szenario nur für Aufmerksamkeit. Kompliment an Aleks und Vanessa, die sich jetzt aus 'Gründen' nicht mehr markieren lässt. Da sind euch viele auf den Leim gegangen. Ihr seid bestimmt sehr stolz auf euch." Besonders harte Worte wählt ein weiterer Kommentator mit Blick auf Vorwürfe rund um das Thema häusliche Gewalt, das die Reality-Beauty selbst immer wieder in den Fokus rückte: "Danke Vanessa, Leute wie du machen es den wirklichen Opfern häuslicher Gewalt schwer, dass man ihnen glaubt." Andere Nutzer hingegen zeigen sich besorgt und äußern die Hoffnung, dass Vanessa den Absprung geschafft hat.

Das Verhältnis zwischen Aleks und Vanessa beschäftigt die Community schon seit 2022. Zu diesem Zeitpunkt ließ Aleks im Rahmen der Show Temptation Island VIP seine damalige Freundin Christina Dimitriou (34) für die als Verführerin engagierte Influencerin sitzen. Es folgte trotz turbulenter Beziehung die Verlobung – und nach einem zweiten Versuch, besagte Show zu überstehen, die Trennung. Die beiden waren daraufhin als Ex-Verlobte bei "Prominent getrennt" angetreten und hatten sich dort zuletzt komplett zerstritten. Umso überraschender war für viele ein weiterer Clip, der die ehemaligen Partner tanzend und Händchen haltend zeigte – in dem von Streit keinerlei Spur zu erkennen war. Aleks hatte sich daraufhin bereits öffentlich zu dem Video geäußert und Vanessa des Rufmordes beschuldigt.

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RTL Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu bei "Prominent getrennt" 2026

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Imago Sam Dylan, Realitystar

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RTL Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu bei "Prominent getrennt"