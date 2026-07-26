Tanzvideo: Tessa behauptet, Aleks benahm sich "respektlos"

Ein Tanzvideo von Aleksandar Petrovic (35) und Vanessa Nwattu (26) sorgt aktuell für Aufsehen – und bringt unerwartete Kommentare mit sich. In dem Clip, der offenbar kurz nach den Dreharbeiten zu Prominent getrennt auf einer Party entstand, tanzen die beiden Ex-Partner eng miteinander, wirken ausgelassen und sichtlich gut gelaunt. Aleks küsst Vanessa dabei sogar auf den Kopf. Doch jetzt mischt sich eine weitere Person in die Sache ein: Tessa Bergmeier (36) kommentierte den TikTok-Clip und enthüllte dabei Details über eine offenbar turbulente Partynacht. Sie behauptet unter anderem, dass sich Aleks "wie das Allerletzte" benommen hätte.

In ihrem Kommentar zeichnet sie ein deutlich weniger schmeichelhaftes Bild von Aleks an jenem Abend. Sie berichtet, dass er betrunken auf einem alten Feuerwehrlöschfahrzeug – einem Oldtimer – getanzt und gegrölt haben soll. "Das hätte er mal besser gefilmt", schreibt die TV-Bekanntheit. Laut ihrer Schilderung soll er zudem das gesamte Hotel belästigt und sie um drei Uhr nachts aufgeweckt haben, als er lautstark vor dem Hotel herumgeschrien habe. In ihrem Kommentar deutete sie außerdem an, dass Aleks einen ihrer vorherigen Kommentare gelöscht haben soll, in dem sie nach eigenen Angaben die Wahrheit über den Abend erzählt hatte. Ihr abschließendes Urteil über sein Verhalten: "Respektlos."

Aleks meldete sich aber schon kurz nach der Veröffentlichung des Party-Clips selbst zu Wort. Auf Instagram postete er ein weiteres Video, in dem er die ausgelassene Stimmung von der Aftershowparty mit Szenen von "Prominent getrennt" gegenüberstellte. Dazu schrieb er: "Es wurde so viel Rufmord betrieben… Eine Schande für alle Frauen, die wirklich Angst vor ihrem Partner haben. Ich wünsche dir eine gute Heilung." Vanessa schweigt bisher zu dem Clip und Aleks' Reaktion.

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Collage: Imago, RTL / Africa Vumazonke Collage: Tessa Bergmeier und Aleks Petrovic

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RTL Tesssa Bergmeier bei "Prominent getrennt"

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Instagram / aleks_petrovic Aleks Petrović, Reality-Bekanntheit

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